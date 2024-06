Incidente sul cantiere nel Varesotto: un lavoratore cade dal tetto

Un tragico incidente sul luogo di lavoro ha scosso la comunità di Casciago, con un operaio che è caduto dal tetto di un edificio durante la mattinata di oggi. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine.





Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 11.32 mentre l’operaio stava lavorando sul tetto. Sembra che una lamiera abbia ceduto, causando la caduta dell’uomo nel vuoto. La gravità della situazione ha richiesto l’intervento della centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) che ha inviato medici, paramedici e persino un elicottero sul posto.

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, l’operaio era cosciente al momento del soccorso e è stato trasferito in ospedale in codice giallo, indicando che le sue condizioni non sembrano mettere in pericolo la sua vita.

Le forze dell’ordine, tra cui la polizia locale e i carabinieri, hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Anche il sindaco di Casciago, Mirko Reto, si è recato sul luogo per valutare la gravità della situazione e offrire supporto alla famiglia dell’operaio coinvolto.

Inoltre, i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute dell’Insubria sono al lavoro per verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul luogo di lavoro. La comunità di Casciago è unita nel sostegno all’operaio coinvolto e nella speranza di una pronta guarigione.