Ingv: “Terremoto di magnitudo 4,5 avvertito anche in Puglia e Calabria” si verifica in Grecia

Terremoto di intensità 4.5 rilevato in Grecia Occidentale: avvertito anche in Puglia e Calabria, conferma l’Ingv





Un movimento tellurico di forza 4.5 è stato rilevato nella Grecia occidentale, alle 00:59 dell’ora locale (le 23:59 in Italia). Secondo le informazioni fornite dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) italiano, l’epicentro del terremoto è risultato nella regione dell’Etolia-Acarnania, e l’ipocentro si colloca a una profondità di 29 chilometri. (Continua dopo l’immagine)

Attualmente non si hanno notizie di possibili danni a strutture o lesioni a persone. Il motivo di preoccupazione risiede nel fatto che questo terremoto è stato chiaramente avvertito anche fuori il territorio greco. In particolare, le regioni italiane di Calabria e Puglia lo hanno sentito in maniera netta. Gli abitanti e i visitatori di queste località hanno riportato di aver sentito il terremoto, sebbene non si segnalano effetti immediati. L’evento sismico sollecita un riflessione sull’importanza della prevenzione e della capacità di resistenza delle comunità di fronte ai disastri naturali imprevisti.