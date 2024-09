“Innamorati già?” Grande Fratello da record: feeling tra i due partecipanti nel giorno d’apertura del programma

Il reality di Canale 5 inizia con colpi di scena e flirt tra i concorrenti, già affettuosamente battezzati dalla stampa come una delle nuove coppie del programma.





Cosa avete combinato di bello durante l’estate? Tutto bene a casa? Ma la vera domanda è: cosa è successo nella prima puntata del Grande Fratello 2024, trasmessa lunedì 16 settembre? Se siete curiosi di scoprirlo, rimanete sintonizzati! Non c’è stato solo il clamoroso episodio riguardante Lino Giuliano, ex della celebre Alessia Pascarella e noto partecipante di Temptation Island, a far parlare di sé. Infatti, stando a quanto riportato da Alfonso Signorini e dal suo staff, Lino è stato squalificato anche prima di varcare la porta della nuova Casa del reality.

Quest’anno, il Grande Fratello non si svolge più presso Cinecittà, ma negli eleganti studi Lumina. Ma torniamo a cosa è successo nel corso della prima puntata. Fin da subito, tra i concorrenti, sono già emerse alcune intense scintille, con un primo bacio che ha sorpreso il pubblico e ha dato il via a ciò che potrebbe essere una delle prime ship del programma.

Tra i protagonisti che hanno catalizzato l’attenzione c’è Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, che ha immediatamente impressionato con la sua intraprendenza. Il suo ingresso non è passato inosservato, mostrando da subito una personalità vivace e allegria contagiosa. Slipandosi nella routine del programma con gambe alzate e un sorriso, ha già fatto discutere.

Ma a rubare la scena è la crescente intesa tra Shaila e Lorenzo Spolverato, un giovane modello di 27 anni originario di Milano. Prima di entrare nel mondo della moda, Lorenzo ha svolto diversi lavori, da cameriere a sommelier, dimostrando una grande versatilità. Poche ore dopo l’entrata nella Casa, già si parlava di un primo legame. Will their chemistry blossom into something more romantic?

Le telecamere si sono subito concentrate sulla coppia, mentre su Twitter i fan si scatenavano: “Oddio, Lorenzo e Shaila 😍” e commenti di entusiasmo si sono moltiplicati. Sembra che, in poco tempo, i due siano già scesi a compromessi e abbiano cominciato a conoscersi meglio. Shaila ha condiviso di non aver mai visto Lorenzo prima e di vivere a Milano da anni, mentre Lorenzo ha confessato di averla vista in televisione, ma di volere un’interazione diretta per conoscere meglio i suoi compagni.

Entrambi hanno avvertito un’immediata chimica e affinità caratteriale, suscitando già l’ipotesi di un possibile flirt. A questo punto, pare che Shaila e Lorenzo stiano vivendo un’attrazione che potrebbe svilupparsi in qualcosa di più romantico. La sfida ora è vedere come questa chimica evolverà nel contesto del reality, ricco di situazioni intriganti e colpi di scena.

Rimanete con noi per scoprire come progredirà questa nuova storia d’amore e come gli altri concorrenti reagiranno a questa prima liaison. Il Grande Fratello 2024 è solo all’inizio, ma promette già di regalare emozioni forti e intrecci inattesi!

Iniziano i primi zoom delle telecamere e i protagonisti sono Shaila e Lorenzo 🎥 👀 #GrandeFratello pic.twitter.com/37yBbYHW1s — Grande Fratello Forum (@gf_forum) September 17, 2024