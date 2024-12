Intrappolato in fondo a un pozzo per 3 giorni: gli abitanti pensavano fossero voci di un fantasma

Un uomo di 22 anni ha trascorso tre giorni intrappolato in fondo a un pozzo profondo 12 metri perché gli abitanti del villaggio che hanno sentito le sue grida d’aiuto pensavano fosse un fantasma lamentoso e non si sono avvicinati al pozzo.





Non è chiaro cosa stesse facendo Liu Chuanyi, un giovane cittadino cinese, nella foresta al confine tra Thailandia e Myanmar, ma in qualche modo è caduto in un pozzo abbandonato alla periferia di un piccolo villaggio. Le autorità credono che stesse camminando attraverso i boschi quando è caduto nel buco profondo 12 metri, subendo gravi lesioni, come un polso fratturato e una commozione cerebrale. All’inizio, ha iniziato a gridare aiuto il più forte possibile, ma con il passare delle ore, si è reso conto che si sarebbe esaurito rapidamente e avrebbe ridotto le sue possibilità di essere salvato. Aveva ragione: ha trascorso i successivi tre giorni e tre notti in fondo al pozzo, senza cibo o acqua, e se non avesse risparmiato le sue energie, probabilmente sarebbe morto lì.

Dopo aver gridato disperatamente aiuto quando è caduto per la prima volta nel pozzo abbandonato, Liu Chuanyi ha iniziato a gridare aiuto solo una volta ogni ora per risparmiare le sue forze. Nonostante ciò, le sue grida non hanno ricevuto risposta non perché nessuno le avesse ascoltate, ma perché le persone che lo hanno fatto erano convinte fossero le grida di un fantasma. Invece di avvicinarsi al pozzo, gli abitanti dei villaggi vicini sono rimasti lontani, temendo di essere attaccati dagli spiriti.

Fortunatamente per Liu, qualcuno ha avvisato la polizia dei suoni bizzarri provenienti dalla foresta e mentre indagavano sull’area sono inciampati nel pozzo in cui era caduto. L’operazione di salvataggio è durata circa 30 minuti, ma il corpo emaciato di Liu ha mostrato quanto ha dovuto sopportare per tre giorni e tre notti senza cibo o acqua.

C’è ancora molto in questa storia che non conosciamo, come la presenza di Liu Chuanyi così lontano da casa, ma le autorità hanno in programma di interrogarlo non appena lascerà l’ospedale.