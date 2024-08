Invia una foto al figlio adolescente comunicando l’intento di suicidarsi, gli agenti intervengono e la salvano utilizzando un guinzaglio

A mettere in moto i soccorsi è stato il figlio adolescente della donna, dopo aver ricevuto sul proprio telefono delle immagini inequivocabili. Gli agenti del commissariato di Ostuni sono riusciti rapidamente a fermare l’emorragia utilizzando un oggetto di fortuna presente in casa, ovvero un guinzaglio, salvando così la vita della signora.





Quando gli agenti di polizia sono giunti presso l’abitazione, allertati dal figlio, hanno trovato la donna già esanime a terra, con ferite ai polsi dovute a un tentativo di suicidio avvenuto poco prima. Il tempestivo intervento degli agenti ha consentito di salvare la vita della donna. L’episodio, fortunatamente a lieto fine, è avvenuto nella provincia di Brindisi, dove la donna salvata risiede in un appartamento sul litorale nord.

Negli ultimi momenti, i poliziotti del commissariato di Ostuni sono intervenuti con prontezza, rendendosi conto della gravità della situazione. Hanno praticato personalmente i primi soccorsi alla signora, con l’assistenza a distanza di un medico del 118, il quale, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ha fornito indicazioni per le operazioni immediate necessarie a prestare le cure salvavita.

A mobilitare i soccorsi è stato il figlio adolescente della donna, che ha ricevuto sul telefono immagini inequivocabili in cui la madre minacciava di suicidarsi. Nei messaggi inviati via chat, la donna esprimeva la volontà di togliersi la vita tagliandosi le vene. Nonostante la comprensibile agitazione del momento, il giovane ha mantenuto la lucidità necessaria, contattando le due sorelle maggiori, che a loro volta hanno chiamato il numero 112, descrivendo l’accaduto e indicando l’indirizzo della madre.

A questo punto, la centrale operativa ha inviato una pattuglia di agenti di polizia che, giunti sul posto, hanno trovato la donna priva di sensi in una stanza. Gli agenti sono riusciti rapidamente a fermare l’emorragia, seguendo le indicazioni ricevute dal 118. Utilizzando un guinzaglio trovato in casa, sono riusciti a salvare la vita della donna.

Poco dopo è giunta anche l’ambulanza con i medici, che hanno stabilizzato la signora, trasportandola in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stata dichiarata fuori pericolo di vita dopo le cure necessarie.