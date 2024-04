Isola dei Famosi 2024, Francesco Benigno contro Luxuria: “Che colpo basso, lo sapevo”, reagisce duramente la conduttrice

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda il 15 aprile, l’influencer Peppe Di Napoli e l’attore Francesco Benigno si sono scontrati, trovando poi un accordo.





Nell’episodio del 15 aprile, l’Isola dei Famosi ha messo in luce un intenso dibattito tra Peppe Di Napoli, noto pescivendolo e influencer su TikTok, e Francesco Benigno. La tensione ha raggiunto il culmine quando Di Napoli ha definito Benigno un “fallito”, scatenando una reazione accesa da parte dell’attore, che ha difeso la propria carriera e dignità. “Rispondo male quando voglio perché non rappresenti nulla per me. Ti comporti come un bullo. Chi pensi di essere? Un fallito nella vita. Il tuo unico talento è recitare, e basta,” ha replicato Di Napoli, sottolineando il clima di tensione.

Dichiarazioni e difese

Nonostante le aspre critiche, Benigno ha mostrato compostezza, ricordando che non molto tempo fa Di Napoli lo aveva elogiato come il suo attore preferito. “Prima mi ha definito un fallito, poco fa mi aveva lodato come il suo attore del cuore,” ha dichiarato Benigno, evidenziando l’incoerenza di Di Napoli. Quest’ultimo ha risposto enfatizzando il suo disprezzo per l’ipocrisia e sottolineando l’importanza dell’autenticità.

Pace fatta, ma non senza scosse

Il rapporto tra i due concorrenti si è disteso nel corso della diretta, con segnali di riconciliazione. Tuttavia, un ulteriore confronto si è acceso con la conduttrice Vladimir Luxuria, che ha difeso l’imparzialità della produzione del reality. “Non abbiamo manipolato nulla. Mostraimo la realtà dell’Isola senza pregiudizi,” ha affermato Luxuria. Nonostante ciò, Benigno ha espresso scetticismo sulla narrazione del programma, sottolineando il proprio impegno nel mantenere il fuoco acceso per il bene del gruppo.

