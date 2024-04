Isola dei Famosi, Francesco Benigno si è ritirato: i dettagli dell’accaduto

Francesco Benigno ha abbandonato L’Isola dei Famosi 2024, come annunciato dal reality show durante il Daytime di oggi, 17 aprile. L’attore siciliano ha deciso di lasciare l’Honduras, abbandonando definitivamente il gioco dopo gli eventi della terza puntata di questa stagione.





Elenoire Casalegno, da La Palapa, ha informato Vladimir Luxuria e il pubblico che Francesco aveva avuto un piccolo problema di salute durante la serata. Benigno è tornato dai suoi compagni di avventura, dichiarando di sentirsi meglio. Tuttavia, i giramenti di testa sono persistiti, costringendolo a trascorrere la notte in infermeria.

Nonostante sembrasse migliorare, l’attore non ha avuto altra scelta che lasciare il gioco. Il suo ritiro si aggiunge a quelli avvenuti all’inizio della stagione. Tonia Romano ha lasciato L’Isola dei Famosi prima dell’inizio dei giochi a causa di problemi di salute.

Durante la seconda puntata, Francesca Bergesio ha annunciato il suo ritiro dopo essersi infortunata in Honduras. I concorrenti di questa stagione hanno affrontato ulteriori sfide quando Greta Zuccarello, Aras Senol ed Edoardo Franco hanno risultato positivi al Covid-19, isolandoli dal resto del gruppo.

Mentre Greta è tornata rapidamente nel gioco, Aras è stato raggiunto da Edoardo poco dopo. Nel frattempo, Marina Suma rimane in infermeria a seguito di un incidente durante la diretta della terza puntata.

È importante notare che Francesco Benigno si trovava al televoto insieme a Artur Dainese, Joe Bastianich, Peppe e Daniele Radini Tedeschi. La sfida è stata annullata e ne è stata aperta un’altra con i restanti quattro naufraghi, che si chiuderà domani pomeriggio, 17 aprile, alle 15:00, prima della quarta puntata.

Isola dei Famosi: Daniele e Pietro contro il Resto del Gruppo

Nel frattempo, il Daytime di oggi ha evidenziato alcune tensioni nate in Honduras. Daniele Radini Tedeschi e Pietro Fanelli si sono opposti alle regole imposte dal resto del gruppo. Joe Bastianich ha affrontato il primo, ricordandogli che non si trovavano in vacanza e che avrebbero dovuto collaborare in varie attività.

Daniele ha spiegato la sua partecipazione “in molte cose, ma in modo indipendente senza ricevere ordini”. Tuttavia, Bastianich ha giustamente fatto notare che alcune regole sono necessarie per permettere a tutti di convivere sull’isola. Prima del suo ritiro, Benigno ha discusso di questa situazione con Daniele, sottolineando che “le regole non devono essere superate”.

Il critico d’arte ha osservato che alcuni dei loro compagni d’avventura erano inattivi da ore, mentre lui veniva frequentemente controllato nonostante i suoi sforzi costanti. Ha scherzosamente dichiarato di sentirsi in vacanza, cosa che, secondo lui, ha portato a un aumento della sorveglianza.

Francesco ha concordato con Daniele, notando che Bastianich potrebbe non essere più attivo di lui. Anche Pietro si è unito alla conversazione, esprimendo la sua convinzione che il gruppo imponga loro le azioni da compiere.

Questa stagione de L’Isola dei Famosi 2024 continua a svilupparsi con le sue sfide e dinamiche interpersonali, plasmando il corso della competizione.