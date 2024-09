Italia fantastica alle Paralimpiadi: due medaglie d’oro in 5 minuti con Gilli e Raimondi in acqua

Due Ori Straordinari: Carlotta Gilli e Stefano Raimondi Conquistano il Podio per l’Italia alle Paralimpiadi di Parigi





Carlotta Gilli, nei 200 misti femminile, e Stefano Raimondi, nei 100 farfalla, hanno regalato all’Italia paralimpica di nuoto due splendidi ori in tempi record durante le attesissime Paralimpiadi di Parigi. Per la 23enne torinese, questo oro rappresenta una preziosa conferma, mentre per il 26enne veneto è il terzo trionfo in questa competizione.

Carlotta Gilli ha brillato nella finale dei 200 misti, confermandosi con il secondo oro personale delle Paralimpiadi, nonché la quinta medaglia in questa edizione, arrivando a un totale di dieci medaglie contando Tokyo 2020. Il suo trionfo è particolarmente notevole, poiché, nonostante un gap nella frazione di rana e nello stile libero, il vantaggio accumulato nei primi due parziali — delfino e dorso — le ha permesso di mantenere il comando fino all’ultimo metro. Poco dopo, l’Italia paralimpica si è ripetuta con Stefano Raimondi, autore di una straordinaria performance che gli ha garantito l’oro nella finale dei 100 farfalla.

Gilli affronta la finale dei 200 misti con determinazione. La competizione si caratterizzava per le sfide nelle frazioni finali, tradizionalmente il suo Tallone d’Achille. Tuttavia, la giovane campionessa azzurra ha dimostrato di essere all’altezza della situazione, mantenendo il primato per tutta la gara nonostante fosse al suo decimo incontro in appena cinque giorni, un’impresa impegnativa che avrebbe potuto esaurirla.

“Questa gara è stata ancora più difficile di Tokyo”, ha rivelato Gilli, emozionata dopo la vittoria. Ha dovuto affrontare un valido avversario, l’americana Olivia Chambers, che ha accorciato le distanze ma senza successo. “Sapevo che la mia frazione a rana non era tra le migliori”, ha commentato Gilli. “Così ho capito che dovevo partire forte e, sebbene l’avversaria fosse in grado di recuperare, ho dato tutto nel finale”.

Ripercorrendo la finale dell’oro, Gilli ha aggiunto: “Quando l’ho vista avvicinarsi, ho abbassato la testa e ho dato il massimo. Queste Paralimpiadi erano già incredibili, e vincere qui rappresenta un sogno. La gioia è amplificata dalla presenza di familiari e amici che mi sostenevano sugli spalti”.

Dopo pochi minuti, è stato il turno di Stefano Raimondi, che ha dominato la finale dei 100 farfalla, confermando le sue elevate aspettative. La sua performance è stata impeccabile, culminando con un tempo di 55.02, che gli ha garantito il terzo oro in questa rassegna.

“Mi sentivo affaticato e non sono riuscito a distaccare gli avversari come avrei voluto”, ha commentato Raimondi, soddisfatto della sua prestazione. “Tutti gli allenamenti mi hanno aiutato a mantenere un’intensità elevata negli ultimi 15 metri. Ogni gara ha una sua storia, e sapevo di essere tra i favoriti. Anche se volevo scendere sotto i 55 secondi, la tensione era palpabile. Tuttavia, sono contento di questo risultato”.

Grazie a queste straordinarie vittorie, l’Italia continua a guadagnare posizioni nel medagliere delle Paralimpiadi di Parigi, ottenendo un significativo balzo in avanti. Attualmente, il nostro Paese si trova al sesto posto assoluto, con un totale di 34 medaglie: 10 d’oro, 8 d’argento e 16 di bronzo. Questi successi non solo esaltano l’orgoglio nazionale, ma sono anche un tributo alla perseveranza e alla dedizione degli atleti italiani.