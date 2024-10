Jack Jones è venuto a mancare: un lutto che colpisce il mondo della musica a causa della leucemia

Lutto nel panorama della musica: il celebre cantante Jack Jones è venuto a mancare all’età di 86 anni a causa di una lunga battaglia contro la leucemia. La triste notizia è stata confermata dalla sua figliastra, annunciando la scomparsa di un artista che ha incantato generazioni di fan, fino all’ultimo respiro, presso il centro medico Eisenhower a Rancho Mirage, in California, il 29 settembre scorso.





“Ucciso dalla leucemia”. Lutto nella musica, morto il cantante

Jack Jones, leggendario interprete e vincitore di Grammy, ha lasciato un impronta indelebile con le sue celebri hit come “Lollipops and Roses,” “Wives and Lovers,” e “The Impossible Dream.” Crescent da una famiglia di talenti, Jones ha ereditato la passione per la musica dal padre, Allan Jones, un noto tenore e attore degli anni ’30, e dalla madre Irene Hervey, attrice candidata agli Emmy. Il suo percorso musicale ha preso il via nel 1959, con un primo contratto presso la Capitol Records e la pubblicazione dell’album This Love of Mine.

Inizialmente destinato ad approdare nel mondo del rockabilly, Jones trovò il suo vero successo con Kapp Records grazie alla romantica ballata “Lollipops and Roses,” che gli valse il primo Grammy nel 1962. Due anni dopo, un secondo Grammy arrivò con “Wives and Lovers,” un successo di Burt Bacharach e Hal David. Sebbene il testo della canzone venisse successivamente criticato per il suo contenuto sessista, Jones ha sempre cercato di alleviare le polemiche con ironia, mantenendola nel suo repertorio e usando disclaimer per chiarire la situazione.

La carriera di Jones ha ricevuto un notevole slancio a partire dal 1977, anno in cui ha cantato la celebre sigla di Love Boat, una serie cult creata da Aaron Spelling, che narrava storie d’amore in crociera. Il tema del programma è diventato un classico, aprendo ulteriori opportunità per performance su navi da crociera. La sua capacità di mescolare serietà e ironia ha brillato anche in film come Airplane II: The Sequel e Demolition Man, dove il suo brano veniva utilizzato in contesti esilaranti.

Jones è porto anche un fascino particolare, definito un “ladies’ man,” avendo legato il suo nome a relazioni con attrici celebri come Jill St. John e Susan George. Le sue sei nozze sono testimonianza di una vita piena di amore e relazioni variegate. Nonostante le sue sfide personali, Jack Jones ha lasciato un’eredità musicale che ha attraversato decenni, rimanendo un simbolo inconfondibile delle ballate romantiche americane.

In un’epoca in cui la musica e le arti stanno evolvendo rapidamente, la perdita di un artista del calibro di Jack Jones riporta alla mente l’importanza delle radici culturali e musicali che hanno formato la storia della musica moderna. La sua scomparsa segna la fine di un’era, ma il suo contributo rimarrà vivo nei cuori dei suoi ammiratori e nella storia della musica.