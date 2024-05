Jasmine Carrisi si sottopone a filler a 23 anni: il video

“Quando sei triste, devi solo fare il filler“. Questo è il messaggio che Jasmine Carrisi ha lanciato su TikTok, dove ha pubblicato un video mentre si sottopone a un ritocco estetico sul viso. La giovane figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, 23 anni, ha scelto una clinica di Milano per una puntura a base di acido ialuronico sulle labbra, e sembra molto soddisfatta del risultato.





Jasmine ha deciso di documentare il trattamento, condividendo le immagini sui social media. Il video ha subito scatenato un ampio dibattito. Ciò che colpisce maggiormente è che i commenti arrivano principalmente da sue coetanee, molte delle quali sono interessate o stanno per fare lo stesso trattamento. Alcune ragazze, già esperte del settore, dispensano consigli per incoraggiare chi è più timorosa. Altre fanno sapere quando andranno a fare il trattamento, taggando persino le amiche.

Le domande più frequenti riguardano i costi, la durata del trattamento e se fa male. Jasmine risponde direttamente a quest’ultima domanda: “Pochissimo, personalmente”. Ma ci sono anche richieste più delicate, come quella di una ragazza che chiede: “Come convinco i miei genitori a farmelo fare?”.

Questo fenomeno non è nuovo tra i giovani, soprattutto grazie all’influenza dei social media. Secondo un recente studio pubblicato su Aesthetic Surgery Journal, c’è stato un aumento significativo delle procedure cosmetiche tra i giovani adulti negli ultimi anni. La visibilità data da piattaforme come TikTok e Instagram ha contribuito a normalizzare questi trattamenti, rendendoli più accessibili e meno stigmatizzati.

Tuttavia, non mancano le critiche. Alcuni esperti avvertono sui rischi delle procedure estetiche eseguite troppo presto o senza una reale necessità medica. “Il rischio è che si crei una dipendenza psicologica da questi trattamenti”, afferma il dottor Marco Rossi, psicologo e psicoterapeuta. “È importante che i giovani comprendano che la bellezza non dipende solo dall’aspetto esteriore”.

In ogni caso, Jasmine Carrisi sembra aver trovato nel filler una soluzione per migliorare la propria immagine e sentirsi meglio con se stessa. E il dibattito continua: tra chi applaude la sua scelta e chi mette in guardia sui possibili rischi, la giovane influencer ha sicuramente acceso un riflettore su un tema molto attuale.

Con la sua mossa, Jasmine non solo ha mostrato un lato personale della sua vita, ma ha anche sollevato questioni importanti riguardanti l’autostima e la pressione sociale sui giovani d’oggi. E mentre il dialogo prosegue sui social, una cosa è certa: il fenomeno dei ritocchi estetici tra i giovani è destinato a crescere.