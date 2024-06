Jessica Dalla Chiara muore nel sonno, le ultime parole al coniuge: “Vorrei solo dormire”. Due giorni prima della sua dimissione dall’ospedale

Jessica Dalla Chiara, mamma e infermiera di 32 anni, ha perso la vita nel sonno a causa di un malore. Il marito Nadir Rossi racconta il dramma iniziato a maggio con la prima crisi.





Jessica Dalla Chiara, mamma e infermiera di 32 anni, è deceduta nel sonno a causa di un improvviso malore. Il marito, Nadir Rossi, con il quale condivideva la vita dai tempi del liceo, ha raccontato il doloroso percorso iniziato a maggio con la prima crisi che ha portato alla tragica fine.

Il 22 maggio scorso, Jessica è stata colpita da una crisi improvvisa. Fino a quel momento, come racconta Nadir al Corriere della Sera, Jessica non aveva mai avuto problemi di salute particolari. “Negli ultimi giorni si sentiva fiacca e debole. Pensavamo fosse solo un effetto del cambio di stagione, nulla di preoccupante. Ma quella notte del 22 maggio, mi sono svegliato di soprassalto sentendola ansimare, respirare con affanno. Ho capito subito che stava malissimo e l’abbiamo salvata per miracolo”. Dopo un mese di ricovero in ospedale, Jessica è tornata a casa, solo per essere colpita da un’altra crisi poco dopo.

L’ultimo weekend in famiglia

Nadir ha fatto di tutto per aiutarla durante la seconda crisi, seguendo tutte le prescrizioni mediche. “Il giorno seguente, volevo farla controllare, ma lei era stanca dell’ospedale”, racconta il marito. Dopo aver trascorso un tranquillo weekend in famiglia con i genitori e la loro figlia Aurora, Jessica si è addormentata per non svegliarsi più. Nadir, affranto dal dolore, ha espresso gratitudine ai medici che hanno fatto tutto il possibile per salvarla.

L’ultimo saluto

Jessica Dalla Chiara lascia oltre al marito Nadir e alla figlia Aurora, anche la mamma Loretta, il papà Maurizio e la sorella Rebecca. L’ultimo saluto alla giovane infermiera avrà luogo venerdì 28 giugno alle 15.15 a Verona, nella chiesa di Maria Immacolata in via San Marco.

Un ricordo commosso

Jessica verrà ricordata non solo come una devota infermiera e una amorevole madre, ma anche come una persona sempre disponibile e gentile. La comunità, i colleghi e gli amici si stringono attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore, portando con sé il ricordo di una donna che ha lasciato un segno indelebile nelle loro vite.