Jessica Morlacchi conquista il pubblico del Grande Fratello: favorita nei sondaggi, scoprirà la verità nella prossima puntata

Luca Calvani è stato al centro della dinamica della serata. Nonostante il forte sostegno alla coppia formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, l’attore toscano è stato proclamato vincitore del televoto, risultando il concorrente più amato dal pubblico. Il suo destino è stato svelato in diretta dal conduttore Alfonso Signorini, che gli ha comunicato di essere il preferito dal pubblico, smentendo la sua presunta eliminazione. Il ritorno di Luca nella casa è stato accolto con entusiasmo dai suoi coinquilini, in particolare dall’amica Jessica Morlacchi, sempre più protagonista di questa edizione.





Intanto, l’attenzione si concentra sui cinque nominati che rischiano di lasciare il reality nella prossima puntata: Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Clayton Norcross, Alfonso D’Apice e Amanda Lecciso. Il pubblico sarà chiamato a scegliere chi salvare, decretando chi dovrà abbandonare definitivamente la casa.

Secondo i sondaggi più recenti, Jessica Morlacchi si conferma tra i favoriti del pubblico. La cantante è in vetta con il 37% delle preferenze, seguita da Lorenzo Spolverato al 23%, Clayton Norcross al 20%, Alfonso D’Apice al 12% e, ultima, Amanda Lecciso con appena l’8%.

Jessica Morlacchi, apprezzata sia dai coinquilini che dal pubblico, ha saputo distinguersi nel gioco senza mai forzare dinamiche artificiali per ottenere visibilità. La sua schiettezza e la capacità di esprimere opinioni critiche nei confronti di alcune situazioni all’interno della casa le hanno fatto guadagnare numerosi consensi. Uno dei momenti più apprezzati è stato quando ha commentato ironicamente un acceso confronto tra Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Bettarini, definendo il tutto “imbarazzante”.

“Pensa che io non accarezzo i miei cani da un mese e mezzo per assistere a questo,” ha detto riferendosi al livello della discussione. “Devo chiudermi in stanza dieci minuti per ascoltare discorsi che sembrano doppiati dalla Gialappa’s. Mi sono sentita in imbarazzo, perché ho pensato: il livello è davvero basso.” Questo commento le ha fatto guadagnare l’applauso del pubblico sui social, confermando la sua autenticità.

Dopo l’uscita volontaria di Enzo Paolo Turchi, che ha deciso di lasciare il reality per la nostalgia della sua famiglia, la tensione cresce in vista della puntata di sabato. Il pubblico attende con curiosità di scoprire chi sarà il prossimo eliminato.

La serata di martedì ha inoltre evidenziato il forte legame tra Jessica e Luca Calvani, che ha dichiarato di considerare la cantante una delle sue principali alleate nella casa. L’affetto tra i due è stato evidente al rientro di Luca, quando Jessica è stata tra le prime a festeggiare il suo ritorno con grande entusiasmo.

Nel frattempo, i fan del programma si interrogano su chi riuscirà a conquistare il favore del pubblico. L’esito del televoto potrebbe segnare una svolta importante nelle dinamiche della casa, dove le alleanze e i contrasti sono sempre più evidenti.

La doppia programmazione settimanale del Grande Fratello continua a tenere alta l’attenzione dei telespettatori, grazie anche alla conduzione di Alfonso Signorini, capace di bilanciare momenti di leggerezza con temi più seri e conflitti tra i concorrenti. Sabato 23 novembre, il destino di Jessica, Lorenzo, Clayton, Alfonso e Amanda sarà deciso dal pubblico, e solo uno di loro lascerà definitivamente la casa.

Questa edizione del Grande Fratello si conferma tra le più seguite, con un pubblico attivo che non perde occasione per commentare e partecipare alle dinamiche del reality. Resta da vedere se i pronostici verranno confermati e se Jessica Morlacchi riuscirà a mantenere il suo primato, continuando a essere la preferita dai fan.