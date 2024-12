Jessica Morlacchi contro Helena Prestes al Grande Fratello, ma il pubblico non perdona: critiche e ironia sui social

Nuove tensioni nella casa del Grande Fratello, dove la “prova di sincerità” proposta dal programma ha scatenato un acceso confronto. Helena Prestes, scelta per il Tugurio insieme a Lorenzo Spolverato, continua a essere al centro delle polemiche. A criticare duramente la modella brasiliana sono state soprattutto Shaila Gatta e Jessica Morlacchi, ma le loro parole non sono piaciute al pubblico, che ha messo in luce contraddizioni e atteggiamenti ipocriti.





La situazione è esplosa quando Shaila ha accusato Helena di essere un cattivo esempio per le donne, insinuando che la modella insista in modo ossessivo con Lorenzo, nonostante lui non ricambi: “Che esempio dà alle ragazze? Che si deve elemosinare l’amore? Fatti da parte, non rompere il ca**o a due persone che si amano. Chi prende esempio da te?” ha dichiarato Shaila, aggiungendo: “Tutti siamo alterati quando prendiamo una cotta, ma poi te devi levà. Anche da donna ti devi togliere. Ma tu che fai? Continui a correre dietro a uno che non ti vuole?”

Il commento ha aperto la strada a un attacco ancora più diretto da parte di Jessica Morlacchi. La cantante, in passato già critica verso Helena, ha rincarato la dose, definendo la modella “perfetta per i reality” per il suo comportamento: “Sei perfetta da reality perché butti le bombe, ne hai fatti tre. Adesso ho la conferma. Molto furbo il tuo agente, diventerà molto ricco con te”. Rispondendo a Shaila, Jessica ha proseguito: “Ma puoi andare dietro a uno che non ti vuole? Ma che donna sei?”

Tuttavia, il pubblico non ha apprezzato l’attacco della Morlacchi. Sui social, molti utenti hanno evidenziato una contraddizione nelle sue critiche, ricordando che anche Jessica, in passato, aveva avuto atteggiamenti simili. Numerosi tweet ironici hanno messo in evidenza come Jessica abbia “elemosinato” attenzioni da diversi uomini nella casa, senza successo. Uno dei commenti più pungenti recita: “Jessica su Helena: ‘Quando vedi che uno è impegnato e non ti vuole, TE NE DEVI FARE UNA RAGIONE, TI FAI DA PARTE’. Bene Jessichina, adesso mettiti di fronte a uno specchio e ripeti esattamente la stessa cosa a te stessa.”

Un altro utente ha rincarato la dose, sottolineando i precedenti della cantante: “Jessica (riferita a Helena): ‘Ma puoi andare dietro a uno che non ti vuole? Ma che donna sei?’… Jessica tu sei andata dietro a Giglio, Javier, Iago, Luca… hai preso il palo da tutti e continui ad elemosinare le attenzioni (in modo ossessivo) di un uomo gay.”

I riferimenti a Luca, uno dei concorrenti dichiaratamente gay e felicemente fidanzato da anni, sono stati particolarmente taglienti. Molti spettatori hanno ricordato come Jessica abbia manifestato atteggiamenti di gelosia verso Luca, nonostante la situazione fosse chiaramente priva di possibilità romantiche. “Ca**o, lei che è attaccata a Luca e fa la gelosa di un uomo che ha un compagno da 8 anni,” ha commentato un utente, evidenziando l’ironia della situazione.

Nonostante le critiche ricevute, Jessica non sembra aver cambiato atteggiamento. La sua presa di posizione contro Helena ha però contribuito ad aumentare l’isolamento della modella brasiliana, che rimane bersaglio di accuse e sospetti da parte di molti coinquilini. Tuttavia, Helena continua a mantenere il suo atteggiamento deciso, apparentemente indifferente alle provocazioni e alle critiche.

La vicenda ha anche riacceso il dibattito sul ruolo delle strategie e delle dinamiche personali nel Grande Fratello. Se da un lato alcuni spettatori criticano Helena per il suo comportamento, dall’altro c’è chi la sostiene, considerandola una concorrente che porta dinamismo e imprevedibilità al gioco. La sua figura polarizzante, capace di dividere il pubblico e la casa, continua a essere uno degli elementi centrali di questa edizione.

Intanto, l’episodio ha lasciato il segno anche nei rapporti tra i concorrenti. Le alleanze sembrano vacillare, con nuove tensioni che potrebbero emergere nelle prossime settimane. Jessica, in particolare, potrebbe subire un contraccolpo in termini di immagine, dato che il pubblico ha già iniziato a mettere in discussione la sua coerenza. L’evoluzione di queste dinamiche sarà fondamentale per capire come cambieranno gli equilibri all’interno della casa.

Con il pubblico sempre più coinvolto e i social in fermento, il Grande Fratello conferma il suo ruolo di catalizzatore di emozioni e discussioni, sia dentro che fuori la casa. Le prossime puntate promettono ulteriori colpi di scena, con Helena, Jessica e Shaila ancora una volta protagoniste di un gioco sempre più imprevedibile.