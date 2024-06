Jessica scompare misteriosamente, appello dei parenti per la donna di 30 anni sparita a Palermo

Da giorni, familiari e amici sono in ansia per la scomparsa della giovane palermitana. L’ultimo avvistamento risale a martedì nella zona della Vucciria.





Jessica Lo Cascio, una trentenne di Palermo, è scomparsa domenica scorsa dopo essere uscita di casa senza portare con sé né telefono né documenti. Da quel momento, di lei si sono perse le tracce, e la sua famiglia vive nell’angoscia di non sapere dove sia e cosa le sia accaduto.

Alcuni testimoni affermano di aver visto Jessica in stato di agitazione martedì scorso nella zona della Vucciria a Palermo. La giovane, secondo quanto riferito, portava con sé delle buste piene di vestiti e si comportava in modo strano. Questo avvistamento, però, non ha ancora portato a un suo ritrovamento, aumentando l’ansia dei suoi cari.

I familiari e gli amici di Jessica hanno lanciato diversi appelli sui social media, chiedendo l’aiuto di chiunque possa avere informazioni utili. “Chiediamo il vostro prezioso aiuto… Questa ragazza si chiama Jessica Lo Cascio, ha 30 anni e da giorni non si hanno più notizie, il suo cellulare risulta spento. Sono stati chiamati tutti gli ospedali della città e non vi è nessuna traccia,” recita uno dei messaggi diffusi dai suoi amici.

Dopo aver cercato Jessica tra ospedali e altri luoghi noti, la famiglia ha deciso di allertare le forze dell’ordine. I carabinieri hanno avviato le ricerche, ma finora senza esito. Jessica era uscita domenica sera dalla sua abitazione in zona Tribunale e aveva trascorso la notte nei locali del centro storico di Palermo che frequentava e dove era conosciuta.

Le preoccupazioni per Jessica sono aumentate anche a causa di alcuni problemi personali che la giovane stava affrontando ultimamente. La famiglia teme che possa trovarsi in una situazione di pericolo e spera di ritrovarla sana e salva il prima possibile.

“Jessi ritorna a casa, qualsiasi cosa si risolverà. Ti aiuteremo, non sei sola,” scrivono gli amici sui social, implorando chiunque abbia informazioni di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

La comunità di Palermo è mobilitata nelle ricerche, e l’intera città si stringe attorno alla famiglia di Jessica, sperando in un suo rapido ritrovamento.