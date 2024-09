Kasia Smutniak icona di sensualità a Venezia: sfoggia gilet scollato e cuffia di perle

In corso l’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia: Kasia Smutniak e il suo look audace in Armani Privé incantano la passerella





Il Festival del Cinema di Venezia, giunto alla sua 81esima edizione, è uno dei più prestigiosi eventi cinematografici a livello globale, che culminerà il prossimo 7 settembre. Questa prestigiosa manifestazione ospita registi e attori di fama mondiale che presentano le loro creazioni in anteprima esclusiva. Ieri, sotto i riflettori, è stato Pedro Almodovar a presentare il suo ultimo lungometraggio intitolato The Room Next Door, il primo film realizzato in lingua inglese, con protagoniste le star Tilda Swinton e Julianne Moore. Insieme a loro hanno sfilato sul red carpet anche le madrine delle edizioni passate, tra cui spiccava Kasia Smutniak, che ha colto l’occasione per sfoggiare un outfit tanto elegante quanto sorprendente.

La sera precedente, l’attrice aveva già catturato l’attenzione con un abito lungo nero, caratterizzato da un cut-out che metteva in mostra un tatuaggio sulla schiena. Tuttavia, ieri Kasia ha dato il massimo in termine di stile e sensualità. Per la seconda apparizione sul tappeto rosso veneziano, ha scelto un look di Giorgio Armani, un abito d’archivio della collezione Privé 2019. Questa creazione rappresenta una reinterpretazione super femminile del classico smoking maschile: pantaloni palazzo caratterizzati da una vita alta, una giacca abbinata indossata con nonchalance sulle spalle e un gilet con tagli strategici indossato senza nulla sotto. Il gilet, con le sue due fasce che coprono delicatamente il seno, crea una scollatura audace, manifestando così un equilibrio perfetto tra provocazione e eleganza. In questo modo, Kasia si conferma una delle icone di stile di questa edizione del festival.

Oltre al suo abbigliamento, un ulteriore elemento che ha rapito l’attenzione dei presenti è stata l’acconciatura della Smutniak. Da tempo appassionata di pixie cut estremamente corti, ha deciso di sorprendere tutti con un caschetto, innovativo e scintillante. Sottolineato da perline brillanti, questo capo è una creazione artigianale di Giorgio Armani, pensata per completare l’outfit total black con uno sguardo vintage che richiama gli glamour degli anni ‘20. Le perline, disposte in modo elaborato, formano una frangia che scende sugli occhi, aggiungendo un velo di mistero e sofisticatezza all’immagine di Kasia. Questo mix di glamour, originalità e coraggio ha lasciato la domanda: riusciranno le star internazionali a eguagliare un tale livello di eleganza nelle prossime serate del festival?