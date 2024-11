Kate Middleton, il rossetto sulla barba di Harry

Un curioso retroscena sulle parole di Kate Middleton riguardo al Principe William durante il Remembrance Day

Le dinamiche della Famiglia Reale britannica continuano a catturare l’attenzione del pubblico e dei media. Recentemente, in occasione del Remembrance Day, gli occhi erano puntati sui membri della Royal Family, in particolare sulla Principessa Kate Middleton, che ha destato interesse per un commento fatto riguardo al marito, il Principe William.





Kate Middleton e il commento sulla barba del Principe William

Durante l’evento commemorativo, la Principessa del Galles è stata vista parlare con Sophie Wessex, moglie del Principe Edoardo, sul balcone che affaccia sul Cenotafio, monumento dedicato alle vittime di guerra. In questa occasione, il labiale di Kate è stato protagonista di analisi approfondite, con esperti che hanno cercato di interpretare le sue parole riguardanti il look del Principe William.

Il Principe William accanto a Kate Middleton durante un evento reale.

Secondo quanto riportato dal Sun, l’argomento principale della conversazione tra le due donne è stata la barba del Principe William. L’esperta di labiale, Nicola Hickling, ha rivelato che Kate avrebbe risposto a Sophie dicendo: “La trovo piuttosto eccitante. Gli dona molto”. Tuttavia, un’altra esperta, Kayleigh Harris, ha apparentemente avuto una lettura diversa della situazione, suggerendo che Kate avrebbe detto che la barba di William non sarebbe mai stata in perfetto ordine.

Questa interessante dinamica offre uno spaccato del rapporto tra Kate e William, rivelando un lato più personale della vita di coppia che, sebbene ci siano attese e formalità, si basa anche su un linguaggio familiare e affettuoso.

L’assenza della Regina Camilla al Remembrance Day

In concomitanza con le celebrazioni del Remembrance Day, la Regina Camilla era assente a causa di una infezione toracica. Fonti vicine alla sovrana hanno riferito che, sebbene non fosse fisicamente presente, Camilla ha rispettato due minuti di silenzio in privato, seguendo la cerimonia tramite televisione. I tabloid britannici hanno sottolineato il dispiacere della Regina per non poter partecipare a un evento così significativo. Questo episodio evidenzia le sfide con cui anche i membri della Royal Family devono confrontarsi, dalla salute alle responsabilità pubbliche.