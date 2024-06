kate middleton si mostra in pubblico: “durante la terapia giorni positivi e giorni negativi”

La principessa del Galles farà la sua prima apparizione pubblica dopo aver rivelato di essere malata di cancro, partecipando alla tradizionale parata militare a Londra.





Il ritorno di Kate Middleton

Kate Middleton farà la sua prima apparizione pubblica dopo l’annuncio shock dello scorso marzo, quando ha rivelato di essere affetta da cancro e di aver iniziato la chemioterapia. La principessa del Galles sarà presente sabato al Trooping the Colour, la tradizionale parata militare che si tiene ogni giugno a Londra per celebrare il compleanno del sovrano. Kate sfilerà sulla carrozza reale insieme ai suoi tre figli e saluterà la folla dal balcone di Buckingham Palace accanto agli altri membri della famiglia reale.

L’annuncio su Instagram

Dopo aver scritto una lettera lo scorso giugno, in cui si scusava per aver dovuto rinunciare alla partecipazione all’evento delle Irish Guards in cui avrebbe dovuto vestire i panni di colonnello, Kate Middleton è tornata a parlare agli inglesi tramite il suo profilo Instagram. “Sono rimasta molto colpita dai numerosi messaggi di sostegno e di incoraggiamento ricevuti negli ultimi due mesi. Hanno davvero fatto la differenza per me e William e ci hanno aiutato in momenti molto difficili,” ha scritto la futura regina.

Progressi e sfide della malattia

Kate ha poi condiviso dettagli sulla sua lotta contro un tumore all’addome e le cure debilitanti che sta affrontando: “Sto facendo molti progressi, ma come chiunque sottoposto a chemioterapia sa, ci sono giorni belli e giorni brutti. Ci sono giornate in cui mi sento debole e stanca e ho bisogno di riposare. Ma nei giorni in cui mi sento più forte, cerco di sfruttare al meglio quel mio star bene.”

Una nuova lettera di Kate

In una nuova lettera ufficiale, Kate ha espresso commozione e gratitudine: “Il trattamento continuerà ancora per qualche mese, ma è una gioia, nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, dedicare tempo alle cose e alle persone che mi danno energia e positività e iniziare a fare qualche lavoro da casa. Questo fine settimana non vedo l’ora di partecipare alla King’s Birthday Parade insieme alla mia famiglia e spero di poter partecipare a qualche impegno pubblico durante l’estate.”

Un messaggio di speranza

“Anche se so di non essere ancora fuori pericolo,” ha concluso Kate, “sto imparando a essere paziente e a non cedere all’incertezza. Prendo ogni giorno così come viene, ascolto il mio corpo e mi concedo questo tempo necessario per guarire. Grazie di cuore a tutti per la comprensione e per aver condiviso le vostre storie con me.”

La partecipazione di Kate Middleton alla parata rappresenta non solo un ritorno alla vita pubblica, ma anche un messaggio di forza e resilienza. La famiglia reale e i sostenitori di tutto il mondo continuano a esprimere il loro sostegno in questo momento difficile per la principessa del Galles.