Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt danno il benvenuto al loro terzo bebé: la comunicazione inaspettata

L’amata coppia di Hollywood, Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt, ha annunciato con gioia la nascita del loro terzo bambino, Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt. La notizia, inaspettata ma accolto con entusiasmo dai fan, è stata rivelata tramite un post sui social media e ha fatto rapidamente il giro del web.

Il lieto annuncio è stato fatto da Katherine e Chris il 11 novembre con un post che svela che Ford è nato il 8 novembre 2024. La notizia ha suscitato una grande reazione tra i fan della coppia, con migliaia di messaggi di congratulazioni e affetto nei commenti.

Nel loro post, la coppia ha espresso: “Siamo felici di annunciare la nascita di nostro figlio, Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt. Mamma e bambino stanno bene e i suoi fratelli sono entusiasti del suo arrivo. Ci sentiamo così benedetti e grati. Con amore, Katherine e Chris.”

Chris Pratt, famoso per i suoi ruoli nel franchise di “Guardiani della Galassia” e “Jurassic World”, e Katherine Schwarzenegger, autrice e figlia della leggenda del cinema Arnold Schwarzenegger, hanno già due figlie, Lyla Maria, di 4 anni, ed Eloise Christina, di 2 anni. Inoltre, Pratt è padre di Jack, 12 anni, nato dalla sua precedente unione con l’attrice Anna Faris.

L’entusiasmo dei fan e la celebrazione tra i colleghi

Il post annunciando la nascita di Ford ha raccolto un’accoglienza travolgente, superando i 200.000 like in poche ore e generando una marea di affettuosi messaggi di auguri. Tra i commenti, non sono mancati quelli di colleghi e amici famosi che hanno voluto condividere la gioia della coppia.

e , entrambe attrici nel franchise di “Guardiani della Galassia”, hanno commentato il post con parole di gioia per la nuova vita entrata nella famiglia. Zachary Levi, attore celebre per il suo ruolo in “Shazam”, ha scritto: “Congratulations brother!”, evidenziando il forte legame tra colleghi nel mondo del cinema.

Questo nuovo capitolo della vita di Katherine e Chris non rappresenta soltanto l’allargamento della loro famiglia, ma anche un’opportunità per celebrare l’amore e il supporto che circonda la loro vita insieme. La trasformazione in genitori di tre figli porta con sé sfide e gioie, e i fan sono entusiasti di seguire questo emozionante percorso della coppia nel mondo della genitorialità.