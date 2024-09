Katia Follesa e Angelo Pisani, ufficiale la rottura: “Abbiamo ascoltato ogni sorta di speculazione”

Katia Follesa e Angelo Pisani hanno annunciato la loro separazione, svelando che la loro relazione si è conclusa circa un anno fa. I comici, noti per la loro compatibilità artistica, hanno condiviso la notizia attraverso un video su Instagram, chiarendo come stiano affronando questa fase della loro vita. Maiterremmo, l’intesa che li ha uniti per quasi vent’anni rimane intatta nel contesto lavorativo, nonostante il cambiamento nelle loro vite personali.





Da alcuni mesi circolavano voci circa la loro rottura, sostenute anche dalle dichiarazioni di Katia Follesa in un’intervista per il Corriere della Sera. In quell’occasione, la comica aveva affermato: “Non stiamo attraversando la conclusione di una storia, ma piuttosto una sua evoluzione”.

Il video pubblicato sul profilo di Katia Follesa la mostra sorridente insieme a Angelo Pisani. I due comici hanno menzionato di avere due importanti annunci da fare ai loro follower. Il primo riguardava due nuove date per gli spettacoli comuni, mentre il secondo toccava la loro situazione sentimentale. Katia ha esordito con le seguenti parole:

“Angelo e io ci siamo separati, non siamo più una coppia. Siamo felicemente separati da un anno e mezzo. Oggi lo annunciamo perché pensavamo di non suscitare alcun interesse. Visto che ci sono state molte speculazioni, abbiamo deciso di parlare direttamente noi. Siamo felicemente separati.”

Il duo ha usato proprio questo momento per comunicare come stiano gestendo la transizione. Nel messaggio accompagnatorio al video, hanno spiegato: “La separazione non implica necessariamente una rottura definitiva. Per noi è stata un’opportunità per riconoscerci come le persone che siamo, intraprendendo ciascuno il proprio cammino – si legge nella didascalia. Non c’è un giusto o uno sbagliato, ciò che conta siamo noi. Siamo due individui, due anime, due esseri liberi di esprimere la loro vera essenza, e noi adesso siamo felici!”.

La separazione di Katia e Angelo rappresenta non solo un nuovo capitolo nelle loro vite personali, ma anche un’importante evoluzione artistica, poiché continueranno a collaborare nel panorama dello spettacolo, mantenendo un’affinità che li ha contraddistinti negli anni. Continueranno a portare sul palco non solo il loro talento, ma anche la loro nuova consapevolezza e libertà personale.