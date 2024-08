Katiusha Campanella è scomparsa da casa a 21 anni. La madre dice che teme per lei perché voleva andare in vacanza con un amico che aveva conosciuto di recente

State attenti: Katiusha Campanella, una giovane di 21 anni scomparsa da casa, i genitori sono in preda all’ansia per il suo destino e cercano aiuto.





La misteriosa scomparsa di Katiusha Campanella

Katiusha Campanella, una ragazza di 21 anni, è scomparsa nel tardo pomeriggio di lunedì, lasciando i suoi genitori nella più totale angoscia. Quel giorno, dopo aver trascorso del tempo con un’amica, si era unita alla famiglia per la cena, prima di ritirarsi nella sua stanza. Era circa alle 4 del mattino quando il padre, alzandosi per andare in bagno, ha notato che il letto di Katiusha era vuoto e che il balcone della sua camera era aperto. “È scappata uscendo da lì, lasciandoci in preda alla preoccupazione”, racconta affranta la madre Liliana. La famiglia ha prontamente comunicato la scomparsa ai carabinieri, denunciando l’accaduto, mentre Katiusha, che ha recentemente concluso le scuole superiori, è attualmente in cerca di un’occupazione.

Riflessioni della madre su un comportamento inquietante

Il racconto di Liliana ripercorre gli eventi delle ultime settimane, quasi come se stesse tentando di comprendere un finale inaspettato di un film. “Non abbiamo mai notato alcun segnale di ribellione o disagio da parte sua”, sostiene. Poi, Liliana ricorda un episodio recente: “Due settimane fa ci aveva chiesto di andare in vacanza con un amico conosciuto da poco. Le abbiamo fatto capire che era troppo presto e le abbiamo negato il permesso. Non ha reagito e ha lasciato cadere la questione.” La giovane ha fatto comunque ritorno a casa, ma nella notte di lunedì ha deciso di fuggire indossando un paio di jeans e una semplice maglietta, mentre l’abito del pomeriggio è stato trovato abbandonato in fondo alla sedia. Con tristezza, Liliana osserva che Katiusha non ha portato con sé i cambi di abbigliamento né soldi. “Siamo terrorizzati all’idea che sia da sola in un mondo che non conosce bene”.

“Katiusha sta bene”: i messaggi agli amici

Secondo quanto riferito, Katiusha ha comunicato a degli amici di star bene, pur non contattando i genitori che, nel disperato tentativo di raggiungerla, hanno scoperto di essere stati “bloccati” sul suo cellulare. “Siamo stati inseriti nella sua blacklist”, afferma Liliana. “Dopo un primo tentativo di contatto da parte dei carabinieri, anche loro sono stati bloccati. Ma ha parlato con alcuni amici, dicendo che sta bene e non ha intenzione di tornare.” La madre, pur sentendosi distrutta, si aggrappa all’unico barlume di speranza rappresentato dai carabinieri, che hanno avviato le indagini in stretto contatto con la Prefettura per localizzarla. Ultimamente, il cellulare di Katiusha è stato agganciato nella zona di Milano, e si teme che sia in compagnia di quel ragazzo con cui aveva espresso il desiderio di partire in vacanza.

La paura dei genitori e le indagini della Prefettura

“I nostri pensieri sono sempre volti a Katiusha. Vive attaccata ai social e al suo cellulare, e abbiamo il timore che possa aver incontrato qualcuno online e che si sia fidata di lui, seguendolo senza considerare i potenziali pericoli”, spiega preoccupata la madre. “So bene che i comportamenti da lei adottati sono tipici dei giovani, ma noi siamo spaventati perché è scappata da casa. Ogni momento senza di lei è un momento di ansia e di preoccupazione per noi. Non riesco a pensare a nient’altro, e prima o poi avremo bisogno di affrontare il tema delle spiegazioni”.

La Prefettura locale ha attivato le procedure di ricerca, diffondendo un apposito comunicato. “Katiusha Campanella è alta circa 150 centimetri, ha un’incarnato chiaro, capelli castani e ricci, e un tatuaggio di una ballerina su una caviglia. Si è allontanata da casa facendo perdere le sue tracce alleggerito da un vestito nero”. L’appello è chiaro: “Chiunque avvistasse Katiusha o avesse informazioni utili per le ricerche è pregato di contattare il 112”.

“L’intera comunità è in grande preoccupazione”, ha dichiarato il sindaco di Casale, Stefania Golisciani. “Sono attive diverse ricerche e prego chiunque abbia notizie di contribuire. Speriamo che Katiusha possa tornare a casa sana e salva al più presto”. Mamma Liliana non può fare a meno di riconsiderare ogni attimo che passa: “Spero ardentemente che torni, o che mi venga riportata indietro. Non riesco a concentrarmi su altro. Le sue amiche cercano di convincerla a tornare, ma il suo silenzio è straziante e senza risposte. L’unico conforto è sapere che sta bene dove si trova”.