Kekko Silvestre dei Modà ha annunciato di fermarsi: “Ho bisogno di tempo per capire se posso tornare a fare musica”

Il noto cantante dei Modà, Kekko Silvestre, ha annunciato di aver bisogno di tempo per valutare se potrà tornare a dedicarsi alla sua grande passione per la musica. In una dichiarazione rilasciata recentemente, Silvestre ha spiegato di aver preso la difficile decisione di fermarsi per un po’ e di dedicarsi a riflettere sul suo futuro artistico. Il cantante ha sottolineato l’importanza di questo periodo di pausa per capire se potrà riprendere a fare musica in futuro.





Questa decisione arriva dopo un lungo percorso artistico con i Modà, durante il quale il gruppo ha ottenuto numerosi successi e riconoscimenti. Silvestre ha sottolineato l’importanza di prendersi del tempo per sé stesso e per valutare le proprie prospettive professionali.

La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, alcuni dei quali si sono mostrati comprensivi nei confronti del cantante, mentre altri hanno espresso la loro delusione per questa pausa dalle scene musicali. In attesa di ulteriori sviluppi, i fan dei Modà e di Kekko Silvestre dovranno pazientare e sperare che il cantante possa trovare la chiarezza e la serenità necessarie per tornare a regalare loro nuova musica da amare.