Kyrgios critica nuovamente Sinner dopo aver sconfitto Djokovic a Shanghai: “Assurdo”

Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Shanghai dopo una grande finale contro Novak Djokovic e riceve un altro attacco da Nick Kyrgios. L’australiano ha spesso criticato il numero uno del tennis, sottolineando la mancata squalifica di Sinner per il recente caso di doping. Questa volta, Kyrgios ha espresso la sua opinione sui social, rispondendo a un utente che criticava Sinner.





“Ogni giocatore battuto da Jannik Sinner deve aver pensato la stessa cosa – si legge -. Questo str***o non dovrebbe nemmeno essere in campo in questo momento”. Kyrgios ha colto l’opportunità per attaccare Sinner: “Sì, ridicolo”. Non è arrivata alcuna risposta da parte di Sinner o del suo staff. Sinner ha mantenuto il silenzio, come sempre, dimostrando serietà e professionalità, lasciando che le polemiche nascessero e finissero da sole.

Sinner aveva già ignorato quando Kyrgios aveva commentato una foto con la fidanzata Anna Kalinskaya, con cui aveva avuto una relazione in passato. Questo dimostra la maturità e la personalità di Sinner, che è sempre più concentrato sul campo e continua a vincere, piuttosto che perdere tempo con chi lo attacca. Nemmeno questo commento di Kyrgios può rovinare per Jannik questo giorno speciale.

Sinner non ha mai risposto agli attacchi di Kyrgios. Anche di recente, quando Kyrgios ha chiesto: “Perché sta ancora giocando?”, Sinner ha scelto di rimanere impassibile. La sua vera soddisfazione viene dal campo. Dopo la finale di Shanghai, anche Djokovic ha riconosciuto il talento di Sinner, sottolineando i suoi enormi progressi: “Jannik è veloce e aggressivo, il suo servizio è migliorato e ti toglie il tempo: mi ricorda me”.