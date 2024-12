Kyrgios sfida Sinner: “Agli Australian Open farò infuriare il pubblico contro di lui”

Il tennista australiano Nick Kyrgios ha recentemente condiviso i suoi pensieri riguardo a un possibile incontro con Jannik Sinner all’Australian Open, dichiarando che farebbe di tutto per avere il pubblico dalla sua parte. Dopo un lungo periodo di assenza dai campi a causa di un infortunio, Kyrgios è pronto a tornare in azione proprio in occasione del primo Slam del 2025.





In una recente intervista al podcast “Nothing Major”, condotto da Querrey, Steve Johnson e Jack Sock, Kyrgios ha espresso il suo desiderio di competere contro Sinner. Ha detto: “Mi sento di avere il fuoco dentro, ho qualcosa… siamo onesti. Voglio solo scendere in campo e giocare contro Sinner. Una parte di me pensa solo al fatto di andare lì fuori e mettersi in una pentola a pressione per giocare di nuovo. Avrò così tanti occhi su di me, sento che tutti stanno solo aspettando quel momento”.

L’atteggiamento di Kyrgios nei confronti di Sinner non è nuovo. In passato, ha criticato apertamente il giovane tennista italiano, soprattutto dopo il controverso caso Clostebol che ha coinvolto Sinner. Kyrgios aveva dichiarato: “Sinner è ridicolo – ha detto in passato – dovrebbe stare fuori due anni”.

Questo astio potrebbe essere alimentato anche da questioni personali. Anna Kalinskaya, ex compagna di Kyrgios, è attualmente fidanzata con Sinner, il che potrebbe aver esacerbato la tensione tra i due tennisti.

Il ritorno di Kyrgios sui campi da tennis è atteso con grande interesse. La sua assenza è stata sentita nel circuito, non solo per il suo talento ma anche per la sua personalità controversa che spesso accende dibattiti tra appassionati e addetti ai lavori. Il suo stile di gioco aggressivo e il suo comportamento imprevedibile lo rendono un personaggio polarizzante nel mondo del tennis.

L’Australian Open rappresenta una grande opportunità per Kyrgios di dimostrare che è ancora uno dei migliori nel suo campo. Nonostante le critiche e le controversie, il suo talento è indiscutibile e il pubblico attende con ansia di vedere come si comporterà al suo ritorno.

Nel frattempo, Jannik Sinner continua a concentrarsi sulla sua carriera, cercando di rimanere al vertice del tennis mondiale. Il giovane tennista italiano ha dimostrato una crescita costante negli ultimi anni, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di molti nel mondo dello sport.

La rivalità tra Kyrgios e Sinner potrebbe diventare uno dei punti focali del prossimo Australian Open, attirando l’attenzione dei media e degli appassionati di tennis a livello globale. Il confronto tra i due promette scintille, non solo per le abilità tecniche ma anche per la tensione personale che sembra esistere tra loro.