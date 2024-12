La battuta di Pieraccioni a Ballando: “Barbareschi in lacrime”. Qual è il loro passato?

Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani sono stati ospiti della seconda semifinale di Ballando con le Stelle, trasmessa sabato 14 dicembre. Durante la puntata, i due comici hanno intrattenuto il pubblico con uno sketch ironico che ha fatto riferimento a episodi accaduti nelle precedenti puntate del programma. Tuttavia, alcune battute di Pieraccioni, in particolare quelle rivolte a Luca Barbareschi, hanno suscitato reazioni contrastanti, riaprendo vecchie questioni tra i due.





Dopo l’esibizione della “ballerina per una notte”, Francesca Chillemi, i comici hanno scherzato su alcuni momenti clou della stagione. Siani ha elogiato Milly Carlucci per la sua capacità di gestire situazioni impreviste, facendo riferimento alla serata del 30 novembre, quando Guillermo Mariotto aveva abbandonato improvvisamente lo studio durante la diretta. “Quest’anno è successo di tutto, ma dove ti sei superata è stato il giorno 30 novembre”, ha affermato Siani.

Nel corso dello sketch, i due hanno ironizzato anche su altri concorrenti dello show. Pieraccioni, rispondendo a una battuta di Siani, ha detto: “Barbareschi si è messo a piangere, è sensibile“. La battuta, ripetuta più volte durante il dialogo, non è sembrata gradita a Barbareschi, che ha successivamente commentato l’episodio. Dopo la sua esibizione, rispondendo alla giudice Selvaggia Lucarelli, l’attore ha dichiarato: “Io ho pianto una sola volta, ma è che Pieraccioni ha dovuto fare la gag“.

La giudice ha cercato di minimizzare la situazione, spiegando: “Vabbè dai, è una battuta, non fare il Teo Mammucari della situazione, ha solo fatto ironia“. Tuttavia, le parole di Pieraccioni sembrano aver toccato un nervo scoperto, riportando alla luce vecchie tensioni tra i due.

Le divergenze tra Barbareschi e Pieraccioni risalgono al 2012, quando il comico toscano aveva espresso critiche nei confronti dell’attore in seguito a un episodio avvenuto durante una puntata del programma Le Iene. In quell’occasione, Barbareschi aveva avuto uno scontro acceso con l’inviato Filippo Roma, che aveva sollevato polemiche. Sul suo profilo Facebook, Pieraccioni aveva commentato duramente l’accaduto scrivendo: “Se ti senti un attore che deve fare il politico per fare l’attore, alla fine ti scureggia il cervello e dai schiaffi a destra e manca“. Queste parole avevano inasprito i rapporti tra i due, creando un clima di tensione che sembra non essersi mai del tutto risolto.

Durante lo sketch di sabato sera, Siani e Pieraccioni hanno continuato a scherzare sul programma e sui suoi protagonisti. Riferendosi agli eventi accaduti nel corso della stagione, Siani ha detto: “Madonia è stato squalificato, al posto suo è arrivato Samuel Peron, che però si è stirato il polpaccio. Nel mentre che fa Barbareschi?“. Alla domanda retorica, Pieraccioni ha risposto nuovamente con la battuta: “Barbareschi si è messo a piangere“.

Il comico napoletano ha poi proseguito elencando altri imprevisti accaduti nello show: “Nina Zilli non ha accettato il ripescaggio e si è fatta male alle costole. A questo punto Barbareschi…“. Anche in questo caso, Pieraccioni ha replicato con ironia: “Si è rimesso a piangere“. Il botta e risposta tra i due comici si è concluso con un’ulteriore battuta di Siani, che ha raccontato un episodio surreale: “A un certo punto un signore con il boa giallo è scappato con i ballerini e Amanda Lear“. Questa volta, la replica di Pieraccioni è stata: “E lì Barbareschi finalmente si è messo a ridere“.

Nonostante l’intento ironico delle battute, la reazione di Barbareschi lascia intendere che le vecchie ruggini con Pieraccioni non siano ancora state superate. L’attore e regista ha preferito non approfondire ulteriormente la questione durante la diretta, limitandosi a rispondere alle domande dei giudici. Tuttavia, l’episodio ha riportato l’attenzione su un rapporto caratterizzato da incomprensioni e tensioni.