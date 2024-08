La ciclista Alice Toniolli versa in gravi condizioni a seguito di un incidente avvenuto durante una competizione, nel quale è stata coinvolta in una caduta contro un muretto

Momenti di grande preoccupazione per Alice Toniolli, la ciclista italiana dal brillante futuro, attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Treviso. La giovane atleta, che nel 2023 ha conquistato il titolo di campionessa europea Mixed Relay juniores, ha subito un incidente durante il Circuito dell’Assunta, una competizione di ciclismo che si è svolta a Ceneda di Vittorio Veneto. Durante la gara, per cause ancora da chiarire, la diciannovenne ha perso il controllo della sua bicicletta, schiantandosi violentemente contro un muretto.





L’incidente è avvenuto mentre la corsa sembrava procedere senza particolari problemi. Alice, membro del team Top Girls Fassa Bortolo, è caduta pesantemente, impattando la testa e il corpo con violenza contro il muretto situato sul lato sinistro della strada. A seguito della caduta, la gara è stata immediatamente sospesa per consentire ai soccorritori di intervenire.

L’equipe medica ha trasportato Toniolli all’ospedale di Conegliano in codice rosso, mostrando così la gravità della situazione, per poi trasferirla all’ospedale di Treviso, dove le sue condizioni erano ulteriormente peggiorate. All’arrivo, i medici hanno diagnosticato alla ciclista diverse fratture multiple che interessano testa e torace.

La comunità del ciclismo sta seguendo con ansia l’evolversi della situazione di Alice, augurandosi il suo rapido recupero. I messaggi di sostegno da parte di colleghi, amici e appassionati non sono tardati ad arrivare, dimostrando la grande ammirazione e l’affetto che circondano la giovane atleta.

I regolamenti di sicurezza e le condizioni dei percorsi di gara sono nuovamente sotto osservazione, dato che episodi del genere riportano in luce il tema della tutela degli atleti. L’attenzione è alta mentre gli organizzatori e le autorità sportive cercano di garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro. Alice, che fino a oggi ha dato dimostrazione di grande talento e determinazione, affronta ora la sfida più dura della sua giovane carriera e della sua vita.