La confessione di Fedez: ‘Sì, è vero. C’è stato anche quello’. Perché io e Chiara siamo in crisi

La serata del 9 aprile 2024 vedrà su Rai2 l’intervento più chiacchierato da inizio anno: Francesca Fagnani accoglierà nel suo show, Belve, Fedez, che svelerà le vere ragioni dietro la sua separazione con la moglie. Si prevede una verità sconvolgente, fin qui inespressa, che probabilmente provocherà un’imponente risposta mediatica. La notizia, però, sembra aver già suscitato un’ondata di reazioni. Infatti, con l’emergere delle prime indiscrezioni, sono fioccati i commenti sui social network.





Non mancano certo le teorie cospirative. “Non ho mai creduto completamente in questo duo. Per loro, essere una coppia era un modo per aumentare i loro profitti. Tuttavia, non hanno preso in considerazione un aspetto importante: se c’è amore, va tutto bene; se non c’è, arrivano problemi. Ed ecco, sono arrivati problemi”. In realtà, c’era amore tra di loro, una volta.

Le rivelazioni di Fedez e Chiara Ferragni a Belve

Poi l’amore si è esaurito. Francesca Fagnani non ha evitato il nodo della questione e ha chiesto direttamente: “È possibile sapere quando l’amore tra voi è realmente svanito?“. Fedez, dapprima riluttante, ha ceduto ed ha menzionato anche il caso Balocco: “Il caso Balocco ha influenzato la crisi? Sì, sì, sì”, ha affermato il cantante. Fagnani ha insistito.

“Tutti i brand si sono ritirati, anche lei ha fatto lo stesso?”. E Fedez ha risposto adeguatamente. La conduttrice ha poi domandato se ci fossero stati infedeltà, come suggerito da alcune voci: “Ecco, mi fai smettere subito di piangere. Perché fino a quando ero sposato, ero gay, tutto era finto, era solo una copertura, ora mi separo e i miei gusti cambiano?”

Non ha quindi tradito. Infine, Fedez ha rivelato due cose: la prima sul suo passato: “Ho pensato al suicidio a 18 anni, in un periodo in cui producevo droga” e la seconda sulla conclusione del suo legame professionale e amichevole con l’ex collaboratore Luis Sal, con il quale ha condiviso il podcast “Muschio Selvaggio” per anni.