La dedica di Vasco Rossi per sua moglie: “L’ho incontrata e portata con me, ma Laura non le è dedicata”

Il famoso cantautore Vasco Rossi ha deciso di festeggiare il compleanno della moglie Laura Schmidt condividendo un affettuoso post sui suoi canali social. Con una lunga carriera alle spalle e milioni di fan che lo seguono quotidianamente, Vasco ha colto l’occasione per esprimere il suo amore per Laura, ventottenne, e celebrare i loro momenti felici insieme. In un post su Instagram, accompagnato da una toccante foto di coppia e un video collage che immortalava i loro anni insieme, il cantautore ha scritto: “Che poi la più bella sei tu… Non sono gli anni, sono i chilometri… La pazienza, e la pazzia. I love you Laurina 🔥 Auguri alla mia Laurina!!💐🎂🎁”.





La dedica di Vasco alla moglie

Nella sua emozionante dedica, Vasco ha rivelato anche come ha conosciuto Laura, spiegando che il loro incontro risale all’estate dell’86, un evento che ha segnato profondamente la sua vita. Nonostante la sua narrazione sia intrisa di affetto, il cantante ha scherzosamente menzionato che la sua storia d’amore con Laura gli è arrivata “come una pietra sulla fronte”. In un’analisi nostalgica, ha collegato le sue canzoni a Laura: “Ecco, ‘Ti prendo e ti porto via’… Da allora, ogni canzone è stata in parte ispirata da lei. Paradossalmente, invece, ‘Laura’ non è dedicata a lei, e sembra quasi incredibile: per noi, Luca, nostro figlio, è stato un figlio tanto desiderato”.

Il significato della canzone Laura

Il brano “Laura”, estratto dall’album del 1998 intitolato Canzoni per me, è uno dei pezzi più amati della sua lunga carriera, che ha visto il cantante collezionare ben dieci dischi di platino. Quest’album ha prodotto alcuni dei singoli più noti di Vasco, tra cui “Io no”, “L’una per te”, “Quanti anni hai” e “E il mattino”. Parlando dell’effetto che la canzone ha sull’ascoltatore, Vasco ha sottolineato che “Laura” racconta la storia di una donna che attende un bambino che non era pianificato: “E Laura aspetta un figlio per errore, però ella dice che si chiama ‘amore’. In ogni caso la gente, sai, cosa vuol, in fondo, desidera Natale con la neve”.

Vasco Rossi, icona della musica italiana, continua a emozionare il pubblico con la sua sensibilità e il suo modo di connettersi con le esperienze personali, trasformandole in arte. La sua dedizione alla famiglia e all’amore è un tema ricorrente nella sua musica e nel suo modo di vivere, rendendolo non solo un artista ma anche un uomo profondamente legato ai suoi affetti. La celebrazione di Laura rappresenta un momento di intimità e calore che Vasco ha voluto condividere con tutti i suoi numerosi sostenitori, evocando un senso di appartenenza e familiarità che contraddistingue da sempre la sua carriera.