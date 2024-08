La donna che è caduta dal balcone aveva contattato il numero 118 due volte prima della sua caduta: cosa si evince dall’audio

Le indagini sulla tragica caduta della donna di 33 anni a Rozzano si intensificano dopo la scoperta di due telefonate effettuate al 118 prima dell’incidente.





La trentaquattrenne, originaria del Perù, è precipitata dal quarto piano di un edificio a Rozzano, nei pressi di Milano, nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto. Attualmente ricoverata in ospedale con una prognosi riservata, la donna ha chiamato il numero di emergenza due volte poco prima della caduta, mentre il suo compagno sostiene che si sia trattato di un incidente. Secondo la sua versione, la donna si sarebbe sporta dal balcone per aggiustare il motore dell’aria condizionata. Tuttavia, gli investigatori seguono con interesse altre piste.

Le chiamate al 118 sono avvenute circa 20 minuti prima della chiamata fatta dal compagno per denunciare la caduta. Questo ha sollevato dubbi sull’interpretazione dell’accaduto. I dettagli delle telefonate mostrano che non ci sono richieste di help: si sentono solo rumori di fondo e un vociare indistinto. La mancanza di contenuto nelle conversazioni ha sollevato interrogativi sulla reale situazione di tranquillità in cui versava la coppia.

Sin dalle prime fasi, gli investigatori hanno manifestato scetticismo riguardo alla tesi dell’incidente. Il sostituto procuratore Antonio Cristillo ha aperto un fascicolo di indagine per tentato omicidio, mentre continua a raccogliere elementi per fare chiarezza sull’episodio. È stata avviata anche un’analisi delle escoriazioni e delle lesioni sul corpo della donna, per stabilire se siano riconducibili a una caduta accidentale o se possano essere correlate a violenze precedenti.

Il compagno, un ventottenne proveniente dall’Ecuador, ha ammesso che la notte in cui è avvenuta la caduta c’è stata una discussione accesa tra lui e la donna. Sebbene egli affermi che detto alterco non avesse alcun legame con l’accaduto, la presenza di litigi e l’uso di alcol quella sera gettano ombre sulla versione ufficiale dei fatti. I detective stanno cercando di capire perché la donna abbia contattato il 118 se non vi fosse alcun problema in corso.

La vicenda sconvolgente continua a tenere alta l’attenzione dei media e dei cittadini. I testimoni e le persone a conoscenza della situazione vengono interrogati per ricostruire i minuti precedenti alla caduta fatale, mentre emergono nuove informazioni che potrebbero chiarire il mistero. Con le indagini che proseguono a ritmi serrati, ci si aspetta che nei prossimi giorni possano arrivare sviluppi significativi in questa triste storia.