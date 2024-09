La figliastra di Slash ha scritto dei messaggi d’addio prima di togliersi la vita

La tragica scomparsa di Lucy-Bleu Knight ha scosso l’ambiente musicale, con il chitarrista Slash che esprime la sua devastazione e ricorda la giovane per la sua luce e creatività.





Il New York Post riporta che accanto al corpo senza vita di Lucy-Bleu Knight, la figlia della compagna di Slash, chitarrista della celebre band Guns N’ Roses, sono stati trovati dei biglietti di addio. La giovane, che aveva venticinque anni, si è tolta la vita nel suo appartamento in affitto, lasciando un profondo dolore tra amici e familiari.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal medico legale di Los Angeles, l’ammessa causa della morte, avvenuta il 19 luglio, è stata l’intossicazione da idrogeno solforato, dichiarata ufficialmente come suicidio. Il rapporto sottolinea che Lucy-Bleu ha lasciato alcune note accanto al suo corpo, ed era nota per avere una storia di problemi di salute mentale, che non erano stati formalmente diagnosticati. La triste notizia ha colpito profondamente i suoi cari, compreso Slash, che ha condiviso il suo dolore attraverso i social media.

Trovati biglietti di addio

Per rispetto e discrezione nei confronti della famiglia, il New York Post ha deciso di non rivelare il contenuto dei biglietti. Tuttavia, nel rapporto ufficiale si legge: “Un pacchetto di biglietti di addio è stato scoperto su un tavolino nella principale area della casa. Nonostante la famiglia abbia chiarito che Lucy non avesse mai tentato il suicidio in passato, la giovane aveva manifestato in precedenza delle idee suicidarie”.

Il decesso è avvenuto in circostanze tragiche, in quanto la ragazza aveva preparato una miscela letale di farmaci e sostanze chimiche, utilizzando anche un ice box per combinarli, tra cui acido cloridrico, acido solforico e idrossido di cerio. La polizia ha trovato Lucy sul pavimento del bagno dell’Airbnb che aveva prenotato per quattro giorni; lo scenario della scena è risultato allarmante.

Come è stato trovato il corpo senza vita della donna

Il manager dell’abitazione aveva tentato più volte di contattarla e, quando le sue chiamate non hanno ricevuto risposta, ha deciso di contattare le autorità dopo aver constatato di non riuscire ad entrare. Quando gli agenti di polizia sono giunti sul posto, hanno trovato un avviso scritto a mano che indicava la presenza di gas tossici all’interno dell’abitazione. Una volta avvertiti dall’odore chimico, hanno immediatamente contattato i servizi di emergenza.

Dopo aver ispezionato l’ambito, è emerso che Lucy aveva utilizzato sacchetti di plastica e nastro adesivo per sigillare le fonti di illuminazione, le prese elettriche, e persino le prese d’aria sul soffitto, rendendo l’ambiente particolarmente pericoloso per chiunque vi entrasse.

Le parole di Slash

Successivamente alla scomparsa di Lucy-Bleu, che lavorava presso l’Electric Lady Management e si dedicava al tatuaggio, Slash ha espresso il suo profondo dolore e ha condiviso un messaggio su Instagram: “Il mio cuore è spezzato per sempre. Non smetterò mai di sentirti mancare e di ricordarti come un faro di felicità, risate, creatività e bellezza. E così continuerai a essere”. L’artista continua dicendo che trova conforto nella speranza che Lucy ora sia in pace e che l’amerà eternamente, asserendo: “Sei stata la luce più brillante nella vita di tante persone che ti hanno voluto bene”.

Sotto il post, numerosi fan e amici hanno lasciato messaggi di condoglianze, tra cui il celebre musicista Lenny Kravitz, che ha scritto: “Le mie più sentite condoglianze, fratello. E sì, tu lo sei ancora! Amore alla famiglia”. Questo tragico evento ha riacceso l’attenzione su temi di salute mentale, sottolineando l’importanza di un supporto adeguato per chi si confronta con difficoltà emotive.