La frase sussurrata a Sinner mentre riceveva il premio di 3,2 milioni: “L’ho fatto solo per te”

Sinner conquista New York: il pubblico in delirio per la sua vittoria agli Us Open; un gesto speciale del premio rivela il suo enorme carisma.





Jannik Sinner ha dimostrato di essere un vero protagonista anche agli Us Open, attirando l’attenzione e l’affetto di tutti. Sebbene il pubblico americano abbia principalmente sostenuto il suo connazionale Fritz, i fan hanno riservato un grande rispetto per il numero uno al mondo, che, al termine della finale vinta in tre set, non ha potuto fare altro che esprimere la sua gratitudine. La cerimonia di consegna del premio in denaro ha evidenziato ulteriormente la stima e l’affetto che circonda il tennista azzurro, con una funzionaria che ha sorpreso tutti indossando un outfit arancione in suo onore.

Il campione degli Us Open ha ricevuto l’assegno di 3.6 milioni di dollari (circa 3.2 milioni di euro) direttamente dalle mani di una dirigente della JP Morgan Chase Bank, uno dei principali sponsor del torneo. Dopo aver complimentato Jannik per la vittoria, la funzionaria ha sussurrato: “Mi sono vestita di arancione solo per te.” Questa frase ha strappato un sorriso al giovane tennista, che, sorpreso, non aveva notato il suo abbigliamento colorato.

Questa situazione evidenzia ancora una volta quanto Sinner sia amato e stimato. Durante le sue due settimane a New York, non sono stati solo i tifosi italiani a indossare il colore carota in suo onore; anche il pubblico americano ha dimostrato il proprio sostegno, apprezzando non solo il suo tennis ma anche la sua disponibilità e il comportamento corretto in ogni occasione.

Per quanto riguarda il suo premio, Sinner ha incassato 3.2 milioni di euro, un importo significativo che contribuisce a far lievitare il suo prize money totale. Quest’anno, il tennista ha già guadagnato ben 9.545.392,22 euro dai vari tornei. In totale, il giovane talento può vantare un bottino di circa 25 milioni di euro nella sua carriera. Questo valore non tiene conto dei proventi provenienti dagli sponsor, che senza dubbio lo pongono tra gli sportivi più pagati e influenti del momento.

Il trionfo di Sinner non è solamente una vittoria sportiva, ma rappresenta anche una nuova era per il tennis italiano, in cui il giovane atleta si sta affermando come un leader e un punto di riferimento per i prossimi anni. Con un mix di talento, determinazione e carisma, Jannik sembra destinato a raggiungere vette sempre più elevate nel panorama sportivo mondiale.