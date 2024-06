La madre di Fedez risponde a Francesco Facchinetti: “Fatti i cai tuoi che campi cent’anni”**

Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, ha pubblicato una storia su Instagram che sembra un attacco diretto a Francesco Facchinetti: “Fatti i caz… tuoi che campi 100 anni”.





Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, ha recentemente pubblicato una storia su Instagram che pare essere un messaggio diretto al conduttore Francesco Facchinetti. Le sue parole sono state chiare e taglienti: “Fatti i caz… tuoi che campi 100 anni”.

Questo vecchio proverbio è stato usato dalla protettiva mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, in risposta a una battuta di Francesco Facchinetti. Il contesto è quello del chiacchierato caso Pandoro e la conseguente controversia che ha coinvolto i Ferragnez, con un Fedez che sembra attraversare un periodo turbolento, tra nuove frequentazioni negli Stati Uniti e l’annuncio dell’apertura di un profilo su OnlyFans.

Il video, condiviso da Selvaggia Lucarelli, mostra un pranzo tra il suo manager, Niccolò Vecchiotti, e Francesco Facchinetti, socio della NewCo, un’agenzia di talenti concorrente della Doom di Fedez. Durante il pranzo, Facchinetti scherza sul libro di Selvaggia Lucarelli sui Ferragnez, chiedendo: “Selvaggia, ora farai un libro anche su di noi?”. Questa battuta sembra aver infastidito Annamaria Berrinzaghi, che ha risposto con un provocatorio: “Fatti i caz… tuoi che campi 100 anni. Cit. Facchinetti”.

Nel frattempo, Fedez ha annunciato l’apertura di un canale OnlyFans. Si tratta di una collaborazione ufficiale con la divisione americana del noto social, famoso soprattutto per i contenuti privati per adulti. In una serie di messaggi vocali inviati a Giuseppe Cruciani e condivisi su La Zanzara, Fedez ha dichiarato: “Ho deciso di aprirmi un OnlyFans e volevo dirlo prima a te, so che ci tieni a queste cose. Lo dico prima a te che ai miei genitori”. Con un tono ironico, ha aggiunto: “Fa ridere, tutti mi dicono che devo ripulirmi l’immagine e io tac, apro un canale OnlyFans”.

Giuseppe Cruciani ha anche scherzato sul fatto che Fedez potrebbe scrivere un libro su Selvaggia Lucarelli, e Fedez non ha escluso questa possibilità: “Comunque adesso che mi hai dato l’idea sulla Lucarelli, adesso faccio anche quello”.