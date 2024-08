La ministra Santanchè associa Giorgia Meloni a Jannik Sinner: “La solitudine dei numeri uno”

La solitudine dei numeri uno, secondo Santanchè

Daniela Santanchè, ministra del Turismo, ha recentemente suscitato un acceso dibattito online con un post pubblicato su X, nel quale ha osato confrontare il tennista Jannik Sinner con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La frase, “Sinner e la Meloni, la solitudine dei numeri uno”, ha fatto scatenare una serie di reazioni da parte degli utenti, molti dei quali hanno evidenziato l’inadeguatezza del paragone e la confusione citazionale.





Jannik Sinner, uno dei più talentuosi giovani tennisti italiani, è attualmente al centro dell’attenzione per alcuni eventi legati al mondo del tennis, incluso un recente episodio di positività a un test antidoping, un fatto che ha sollevato diverse polemiche nel panorama sportivo. Dall’altra parte, Giorgia Meloni, come leader politico, deve affrontare le sfide e le pressioni dell’attuale situazione governativa. Tuttavia, la scelta di accostare i due ha lasciato molti perplessi.

“Questo è il tweet più assurdo di tutti i tempi”, ha scritto un utente, sottolineando l’assurdità della comparazione. Un altro commento sarcastico recita: “Non serve nemmeno il profilo parodia”, evidenziando come la situazione sembri così surreale da sembrare una parodia. Altri utenti si sono scatenati con battute ironiche, chiedendosi se la ministra avesse assunto un social media manager poco esperto. Un utente ha addirittura puntualizzato che la citazione dovrebbe essere “La solitudine dei numeri primi”, accennando a un’errata comprensione da parte della ministra.

Critiche e incredulità da parte degli utenti sui social

Sotto il post di Santanchè, si contano centinaia di commenti, prevalentemente ironici, che contestano non solo la scelta delle parole, ma anche l’incongruenza del paragone tra i due, che appartengono a mondi totalmente diversi: sport e politica. “Profilo satirico?! Se non lo è, eviterei paragoni impossibili, grazie”, ha scritto un altro utente, esprimendo la propria incredulità. La discussione ha poi preso una piega divertente, con un messaggio che afferma: “Riesce ancora a stupirmi! Questo devo riconoscerlo…”, rimarcando quanto le affermazioni della ministra possano risultare sorprendenti.

Non è la prima volta che la ministra Santanchè finisce al centro di polemiche sui social media. Solo pochi giorni fa, aveva fatto discutere per un altro post, in cui si riferiva alle lamentele riguardo al costo del biglietto per accedere alla Via dell’Amore, un famoso percorso panoramico nel parco delle Cinque Terre. Santanchè aveva affermato che il prezzo ammonterebbe a dieci euro, aggiungendo che “le lamentele, invece, non costano nulla”. Questo commento ha suscitato forti reazioni tra gli internauti, i quali l’hanno accusata di affrontare in modo superficiale un tema delicato quanto l’accessibilità nel settore turistico, un argomento cruciale per chi ha la responsabilità di governare.

In sintesi, la questione sollevata da Santanchè ha messo in luce la difficoltà di alcuni membri del governo nell’affrontare i temi del giorno, invitando a una riflessione maggiore sulla comunicazione e sull’appropriatezza dei paragoni proposti nel dibattito pubblico.