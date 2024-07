La morte di Leonardo, dopo l’incidente in piscina il 17enne era stato in coma: donazione degli organi

Un giovane di 17 anni di Fermo ha perso la vita dopo un tragico incidente in piscina. Dopo tre giorni di lotta tra la vita e la morte, il cuore del ragazzo ha cessato di battere, lasciando la famiglia e gli amici nel dolore.





L’incidente è avvenuto durante il compleanno di una cuginetta del giovane, presso un agriturismo a Ponzano di Fermo. Mentre si trovava in piscina con altri ragazzi, il 17enne è caduto battendo violentemente la testa e finendo nell’acqua. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei presenti e dell’intervento tempestivo dei sanitari, le lesioni gravi riportate hanno portato alla sua morte.

La notizia ha scosso la comunità locale, lasciando tutti attoniti di fronte a una tragedia così improvvisa e dolorosa. La Procura di Fermo sta indagando sull’accaduto per comprendere esattamente la dinamica dell’incidente in piscina, con la possibilità di aprire un fascicolo per omicidio colposo.

La famiglia del giovane ha dato il consenso per l’espianto degli organi, un gesto di generosità in un momento di profondo dolore. La perdita di un giovane così promettente ha suscitato un’ondata di commozione e solidarietà da parte di amici e conoscenti.

La speranza ora è che da questa tragedia possa nascere consapevolezza sull’importanza della sicurezza in situazioni simili, affinché incidenti come questo possano essere evitati in futuro. La memoria del giovane resterà viva nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato.