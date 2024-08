La morte inspiegabile di Lazar Dukic deve essere affrontata con serietà: scompare in acqua durante una gara di CrossFit eppure nessuno sembra accorgersene

La tragica scomparsa di Lazar Dukic: un atleta affermato annega nel lago durante i CrossFit Games senza che nessuno possa intervenire in tempo





Il dramma si è consumato durante i CrossFit Games in Texas, dove Lazar Dukic, un atleta serbo di 28 anni, ha perso la vita nel lago che ospitava la gara. La fase finale della competizione ha rivelato un epilogo tragico: a solo 100 metri dal traguardo, il nuotatore è scomparso in acqua, inghiottito dalle onde senza che i presenti se ne accorgessero. Le immagini registrate da una telecamera, collocata strategicamente per riprendere l’arrivo degli atleti, hanno immortalato il momento drammatico in cui Dukic svanisce senza lasciare traccia.

Le ultime bracciate di Dukic si sono trasformate in un incubo quando, durante il percorso di 800 metri di nuoto,la sua situazione è peggiorata proprio prima di raggiungere il traguardo. Il giovane atleta, che stava affrontando un percorso di 5,6 chilometri, era riuscito a completare i primi 700 metri senza particolari difficoltà. Tuttavia, a pochi passi dalla fine, il suo stato di salute è rapidamente peggiorato, ma nessuno si è accorto della sua mancanza. Nemmeno i suoi compagni, né i giudici o il personale impegnato nell’organizzazione della gara hanno notato il suo annegamento, che purtroppo è avvenuto in maniera silenziosa.

Inizialmente, la sua assenza al traguardo è stata interpretata come una normale fatica. Le riprese mettono in evidenza un tragico errore di valutazione: nonostante fosse così vicino al termine della prova, Dukic è affondato senza avere la possibilità di chiedere aiuto. Il momento in cui è scomparso è avvenuto in un contesto di grande inattività e distrazione, lasciando il giovane serbo vulnerabile e senza possibilità di ricevere soccorso.

Le immagini della tragedia sono strazianti: una telecamera ha catturato ogni istante del cuore spezzato. Destiny ha voluto che il momento culminante della gara fosse ripreso, con Dukic che, a pochi metri dalla salvezza, è stato risucchiato dalle acque. Le scene, che si sono svolte in pochi secondi, hanno evidenziato il dramma che si stava consumando nel silenzio degli astanti, che non si sono accorti che la vita di un atleta si stava spegnendo.

Soltanto quando è diventato chiaro che Dukic non riemergeva, è scattato l’allarme. Le ricerche, condotte da vigili del fuoco e sommozzatori, sono iniziate tardivamente, aggravando ulteriormente la situazione. I tentativi di salvataggio hanno avuto inizio solo quando si è presa consapevolezza della situazione disperata dell’atleta. I minuti che sono sembrati interminabili, ma la speranza si è trasformata in sconforto quando, dopo alcune ore, è stata confermata la tragica notizia: Lazar Dukic è stato trovato senza vita.

L’ufficio del medico legale non ha ancora comunicato la causa ufficiale del decesso, ma quanto accaduto ha scosso il mondo del CrossFit e del nuoto, portando a riflessioni importanti sulla sicurezza degli atleti durante le competizioni. Dukic, che ha partecipato a questa manifestazione per la terza volta in carriera, era anche un giocatore di pallanuoto apprezzato, un vero talento che ha lasciato un vuoto incolmabile. Gli organizzatori e gli appassionati si interrogano ora su come sia potuto accadere un simile dramma in una competizione di alto livello, auspicando che simili eventi non si ripetano in futuro.