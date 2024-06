La nuova compagna di Fedez a Milano, ma viene sommersa di insulti: la sua risposta è impeccabile

Una giovane modella ventenne si trova improvvisamente al centro della popolarità, con tutti i pro e i contro che questo comporta. Garance Authie, modella francese, sta vivendo momenti di grande notorietà, principalmente a causa della sua relazione con il rapper Fedez, recentemente separato dalla moglie Chiara Ferragni. Tuttavia, la sua crescente fama le ha portato non pochi problemi, soprattutto per quanto riguarda le critiche ricevute sui social.





Dopo aver trascorso due giorni a Milano insieme a Fedez, Garance ha condiviso sui social un post che riassumeva la sua esperienza italiana. Ha mostrato la bellezza di Piazza Duomo, le cene nei ristoranti di lusso e momenti felici con Fedez. Tuttavia, non tutti hanno apprezzato questa condivisione di spensieratezza, vedendola come una mancanza di rispetto verso il recente matrimonio del rapper.

Le critiche non si sono fatte attendere. Alcuni utenti hanno contestato la differenza di età tra Garance e i figli di Fedez, Leone e Vittoria, di 6 e 3 anni. Altri hanno criticato la coppia per l’eccessiva esposizione mediatica in un momento delicato. “Con due bambini piccoli a casa, potevate evitare questa esposizione. È davvero una cafonata,” ha commentato qualcuno. C’è anche chi l’accusa di sfruttare la relazione per aumentare il numero di follower. Fortunatamente, alcuni difensori sono intervenuti in sua difesa, sottolineando che la relazione tra Fedez e Chiara Ferragni era finita da tempo.

Nonostante le numerose offese, Garance ha deciso di non farsi influenzare dalle critiche. La modella ha scelto di guardare avanti, godendosi il momento fortunato che sta vivendo sia a livello professionale che personale. Di recente, ha sfilato al Festival di Cannes e ha posato per diverse copertine, grazie anche al suo legame con Fedez. Garance evita di rispondere alle critiche, limitandosi a lasciare cuori ai commenti degli amici più stretti. Per lei, è il momento di godersi la vita senza lasciarsi abbattere dal rancore degli haters.

La Verità di Fedez sulla Fine del Matrimonio con Chiara Ferragni

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez ha chiarito che i problemi nella loro relazione erano presenti da tempo. Sposati dal 2018 e genitori di due bambini, si sono separati ufficialmente a gennaio, ma il rapper ha rivelato che la “magia” tra loro si era spezzata almeno un anno prima. “Con Chiara c’era una relazione tossica,” ha dichiarato Fedez, aggiungendo che sta facendo di tutto per “vedere il più possibile i suoi figli,” che attualmente incontra solo tre volte a settimana.

Fedez e Garance: Un Nuovo Inizio tra Successo e Polemiche

Nonostante le difficoltà, Garance Authie e Fedez continuano a vivere la loro relazione sotto i riflettori. Le foto della coppia, scattate nella casa del rapper, hanno fatto il giro del web, alimentando ulteriormente le discussioni. Garance, dal canto suo, si mostra sempre più sicura e felice della sua nuova vita, nonostante le critiche.

La giovane modella sembra determinata a non lasciarsi scoraggiare dalle polemiche, concentrandosi sulla sua carriera e sulla sua vita privata. E mentre i social continuano a dividersi tra critiche e sostegno, Garance e Fedez proseguono per la loro strada, pronti ad affrontare insieme le sfide che il futuro riserverà loro.