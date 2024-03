La Rai censura Platinette per una battuta infelice a “Italia Si”, poi lei chiede scusa sui social

Durante il weekend appena trascorso, Ilaria Capponi, celebre modella e volto noto grazie alla sua partecipazione a Miss Italia, è stata al centro di un’attenzione mediatica inaspettata. L’episodio, scaturito da un commento non propriamente lusinghiero durante la trasmissione ItaliaSì, ha sollevato questioni importanti legate all’immagine del corpo e alla cultura del rispetto.





La Dichiarazione di Platinette e la Risposta Pronta di Capponi

Nel corso del programma, Ilaria Capponi ha narrato il suo percorso nel mondo della moda, evidenziando come le sue misure e l’aspetto fisico abbiano spesso influenzato le opportunità professionali. Dopo le sue parole, Guillermo Mariotto ha mostrato sostegno, proponendo in tono scherzoso di farla sfilare per le sue collezioni. Tuttavia, è stata una frase di Platinette a suscitare reazioni: “Ha il culo basso”. Il giorno seguente, Capponi ha risposto tramite una storia Instagram, affermando: “Non voglio rovinarmi la domenica, so tutto. E vi ringrazio per avermelo segnalato già ieri alla fine della diretta. Credo che la vicenda si commenti da sola… E che non sia altro che la piena conferma di quanto ho più volte dichiarato col messaggio che cerco di farvi arrivare”.

Le Scuse di Platinette: un Passo Verso la Comprensione?

Successivamente, Platinette ha espresso rammarico per il suo commento attraverso Instagram, descrivendolo come “solo un’irriverente scemenza detta con l’acidità della 70enne invidiosa che trova difettucci ovunque e comunque anche dove non ve sono”. Ha inoltre aggiunto: “Vorrei fare ancora le mie scuse sentite a Ilaria Capponi, modella molto bella che è stata oggetto di una battuta infelice da parte mia”. Platinette ha poi raccontato di aver incontrato Capponi su un treno, dove le ha porto personalmente le sue scuse, un gesto che la modella ha documentato.

L’episodio ha suscitato un dibattito significativo sulle questioni di rispetto, tolleranza e sensibilità nell’ambiente mediatico, evidenziando l’importanza di una comunicazione consapevole e rispettosa, specialmente quando si tratta di temi sensibili come l’immagine del corpo.