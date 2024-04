La scoperta a poche ore dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2024, lo si è saputo solo ora

La nuova stagione dell’Isola dei Famosi sta per iniziare con Vladimir Luxuria come degna padrona di casa, accompagnata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5, Dario, e dall’inviata sul campo in Honduras, Elenoire Casalegno. Il primo episodio sarà trasmesso lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5, con un ulteriore appuntamento previsto per giovedì, sempre in orario di punta.





I concorsi che si sfideranno in Honduras sono: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

Che cosa contiene il kit di sopravvivenza di Isola dei Famosi 2024?

Se ti sei mai chiesto cosa i concorrenti possono portare con sé all‘Isola dei Famosi, il sito Isa&Chia ci fornisce la risposta. Ci sono molti articoli proibiti. Ai partecipanti viene permesso di portare due completi di intimo: magliette (manica corta, manica lunga o canottiera); camicia o golf; pantaloni o gonne; paia di scarpe; paia di calze; articoli d’igiene intima e personale come specificato di seguito; 3 oggetti personali che devono essere concordati con la produzione. Dei 3, ne verrà scelto solo uno da portare sull’Isola una volta arrivati in Honduras.

Gli oggetti che i concorrenti possono portare sull’Isola dei famosi includono: spazzolino; pettine o spazzola; 2 rasoi usa e getta (uomini); 2 rasoi usa e getta (donne). Come già menzionato, diversi oggetti sono proibiti per motivi di sicurezza, come potenzialmente pericolosi per la sicurezza dei partecipanti (qualsiasi tipo d’arma), materiali illegali, sostanze stupefacenti. Vietati anche gli oggetti che possano risolvere immediatamente qualsiasi problema di sopravvivenza. In questo contesto, i partecipanti dovranno fare uso degli strumenti e dei materiali forniti nel Kit collettivo.

Non sono accettati oggetti che favoriscano l’isolamento individuale dal gruppo (libri, riviste, lettori musicali…); gli oggetti che possano facilitare ogni comunicazione con l’esterno (telefoni cellulari, tablet, computer e ogni tipo di radio); con riferimento ai predetti oggetti, questi verranno ritirati da Magnolia prima della partenza da Milano e restituiti al ritorno di ogni partecipante all’Isola, dopo che questi avrà eventualmente partecipato al Prime-Time; gli oggetti atti alla misurazione del tempo (orologi, calendari, ecc…); occhiali da sole; giochi e passatempi; qualsiasi materiale illegale; alcool e tabacco.