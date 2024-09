La separazione e l’interesse per le armi da fuoco: chi era l’uomo che ha ucciso la moglie e i due figli a Nuoro

Questa mattina, Nuoro, una città della Sardegna, è stata scossa da una tragica strage familiare che ha portato alla morte di quattro persone e ha lasciato altre tre ferite. L’autore del gesto è stato identificato come Roberto G., un operaio forestale e sindacalista della Fai Cisl, noto per la sua passione per le armi da fuoco, che pare detenesse legalmente nella sua abitazione.





Roberto G. aveva 43 anni ed era separato dalla moglie, Giusi M., madre dei suoi tre figli, di 13, 14 e 26 anni. La figlia maggiore, Martina, si era recentemente laureata, un traguardo che aveva reso orgogliosa tutta la famiglia. Vivevano tutti in un appartamento situato in via Ichnusa, a Nuoro.

Gli eventi drammatici si sono svolti all’alba, quando Roberto ha colpito mortalmente la moglie e la figlia, ferendo gravemente anche due dei suoi figli più piccoli, uno dei quali è deceduto in ospedale a causa delle sue ferite. Successivamente, l’uomo ha rivolto l’arma contro il proprietario di casa, Paolo S., ora ricoverato in rianimazione, e poi si è dirigito verso l’abitazione della madre, dove ha gravemente ferito anche lei prima di togliersi la vita.

La vicenda ha avuto inizio nell’appartamento in cui la famiglia aveva vissuto in precedenza, in via Gonario Pinna, presumibilmente al termine di una lite. Dopo aver consumato l’orrendo omicidio, Roberto ha raggiunto l’abitazione della madre in via Ichnusa, dove ha sparato alla testa della donna e poco dopo ha messo fine alla sua vita.

Un vicino di casa ha descritto Roberto come “una persona tranquilla e disponibile”, riferendo che pochi giorni prima si era offerto di prestargli la propria auto dopo un furto. “Non ho sentito alcun rumore particolare, solo un tuono. Roberto viveva al pian terreno, nell’appartamento della sorella del vicino ferito. Quando si sono sentiti i colpi, altri vicini hanno subito chiamato la Polizia,” ha aggiunto il testimone.

Questa tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, lasciando tutti increduli di fronte a un atto di violenza così inspiegabile e devastante. I dettagli di questo drammatico evento stanno emergendo gradualmente, mentre si cerca di comprendere le motivazioni che hanno spinto un uomo apparentemente normale a compiere un atto di questa gravità.