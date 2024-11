La Talpa, scintille iniziali: sospetti e subito un momento “hot” tra Marina La Rosa e Andreas Muller

La Talpa, il nuovo reality condotto da Diletta Leotta, debutterà martedì 5 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Il programma vedrà un gruppo di vip affrontare ardite sfide, cercando di individuare il sabotatore che punta a rimanere in incognito per vincere il montepremi finale.





La prima sfida fisica si è svolta nel borgo laziale di Civita di Bagnoregio, dove i concorrenti, legati in coppia, dovevano riuscire a slegarsi, prendere una chiave e aprire uno scrigno contenente una busta e la chiave per la coppia successiva. La concorrente più in difficoltà è stata Lucilla Agosti, legata a Elisa Di Francisca.

Dopo la prova, i concorrenti hanno aperto le buste e scoperto di aver guadagnato un totale di 20000 euro. Sono emersi i primi sospetti, soprattutto nei confronti della coppia Agosti-Di Francisca. Secondo la conduttrice Diletta Leotta, “la coppia che ha avuto più difficoltà e ha messo in dubbio la riuscita della prova siamo state noi. Io non sono la Talpa, per esclusione ho dubbi su Elisa”. La schermitrice ha risposto: “Io non ho sospettato di te”. Marina La Rosa ha aggiunto che “Elisa ha fatto meno”.

Durante la prova, è emerso che Andrea Preti ha tentato di liberarsi dai legami prima del tempo, suscitando l’attenzione degli altri concorrenti.

Il reality promette emozioni e colpi di scena, con i concorrenti alle prese con prove sempre più impegnative e il costante sospetto di chi potrebbe essere la Talpa. Resta da vedere quale vip riuscirà a mantenere il proprio segreto fino alla fine e a portarsi a casa il montepremi finale.

Questo momento di diritto nei momenti che più ci fanno volare ✈️ #LaTalpa pic.twitter.com/aBph47VctC — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 5, 2024