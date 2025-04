Furgone travolge un cantiere in tangenziale a Bologna: un operaio morto e due feriti, avevano appena finito il turno

Nella mattinata di oggi, un tragico incidente ha scosso la tangenziale di Bologna, dove un furgone ha investito un cantiere stradale, provocando la morte di un operaio e ferendo altre due persone. L’episodio si è verificato poco prima delle 6 di giovedì 10 aprile, precisamente al chilometro 4+400 della tangenziale, nel tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 via del Triumvirato, in direzione della A14 Bologna-Taranto.





Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 5:45 del mattino, mentre il cantiere notturno era in fase di smobilitazione. Gli operai, che si preparavano a concludere il turno di lavoro, sono stati colpiti dal furgone per motivi che sono ancora oggetto di indagine. La dinamica esatta dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Stradale, che ha avviato i rilievi necessari per chiarire le circostanze.

I soccorsi sono stati immediati, con l’arrivo dell’ambulanza del 118, ma purtroppo per uno degli operai non c’è stato nulla da fare. L’uomo ha subito ferite mortali a causa dell’impatto con il veicolo. Le altre due persone ferite sono state trasportate in ospedale, ma le loro condizioni non sembrano essere gravi, secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie.

Autostrade per l’Italia ha confermato che l’incidente è avvenuto “in corrispondenza di un cantiere in fase di rimozione correttamente segnalato”. Tuttavia, la Polizia Stradale continua a indagare sulla dinamica dell’accaduto per comprendere le cause che hanno portato a questo tragico evento.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. La riapertura è avvenuta solo dopo le 8, ma con una corsia disponibile, causando inevitabili code e disagi per gli automobilisti in transito.

Questo incidente mette in luce non solo i rischi legati ai lavori stradali, ma anche la necessità di maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada, in particolare nei tratti dove sono presenti cantieri. La sicurezza degli operai, che spesso lavorano in condizioni difficili e pericolose, deve essere una priorità per le autorità competenti.

La comunità locale è rimasta profondamente colpita dalla notizia dell’incidente, e si unisce al cordoglio per la perdita dell’operaio. Le indagini proseguiranno per accertare le responsabilità e prevenire simili tragedie in futuro.