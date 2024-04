La TikToker Eva Evans, autrice della famosa serie web “Club Rat”, è morta a 29 anni

Il mondo del web piange il tragico passaggio a miglior vita della star di TikTok Eva Evans, conosciuta in rete per le sue performance nella serie humoristica Club Rat. L’annuncio del decesso, avvenuto domenica 21 aprile, è stato affidato alle parole di Lila Joy, sorella dell’artista: “Ieri abbiamo appreso della tremenda perdita di Eva, la nostra dolce, brillante, unica, affettuosa e tremendamente divertente sorella”.





Originaria di Manhattan ma cresciuta tra Brooklyn e le isole Caraibiche, Eva Evans si era costruita una solida community di oltre 30mila follower su Instagram e 300mila su TikTok. La sua carriera si è intrecciata con collaborazioni importanti con brand di alta gamma come Gucci, Dior, Nike e Apple, nonché stelle del panorama musicale come Miley Cirus. Di rilevanza, di recente, il suo salto in Prime Video con la serie Club Rat, una rappresentazione ironica della vita di un influencer newyorkese alla ricerca dell’amore.

Il mistero sulla morte di Eva Evans

Al momento, le circostanze della morte di Eva rimangono sconosciute. La famiglia ha tuttavia postato sui social:

“Desideriamo invitare tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscere Eva, la vostra presenza sarebbe molto significativa per lei e per noi. Seguirà una commemorazione privata per i parenti più stretti e gli amici più cari di Eva, vi faremo sapere i dettagli individualmente”.

“Resterai sempre la ragazza più trendy, dolce, spiritosa e incantevole che abbia mai conosciuto”; “Eva, ci mancherai più di quanto si possa dire. Tutti noi desideravamo avere più di te e del tuo tempo. Il mio cuore è a pezzi per tutti coloro che ti stavano vicino, in particolare per la tua famiglia. Non riesco a credere che sia vero”.”