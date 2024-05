L’Acchiappatalenti 2024 orario, a che ora inizia e quando finisce il programma di Milly Carlucci

L’Acchiappatalenti 2024 orario su Rai 1

A che ora inizia L’Acchiappatalenti su Rai 1 ? “L’Acchiappatalenti”, il nuovo show di punta di Rai 1, è pronto a catturare l’attenzione degli spettatori con un format entusiasmante e innovativo. Condotto dalla carismatica Milly Carlucci, il programma promette di essere un vero e proprio trampolino di lancio per talenti emergenti di varie discipline. Scopriamo insieme gli orari di messa in onda e i dettagli sui partecipanti e la giuria di questa attesissima trasmissione.





"L'Acchiappatalenti" è programmato per andare in onda ogni venerdì sera, garantendo così un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di talent show. Il primo episodio della stagione 2024 prenderà il via alle ore 21:45, subito dopo il popolare gioco televisivo "Affari Tuoi" condotto da Amadeus. Gli episodi sono previsti per durare fino a poco prima della mezzanotte, offrendo quasi due ore e mezza di intrattenimento, scoperte e performance emozionanti.

A che ora inizia L’Acchiappatalenti 2024 e quando finisce su Rai 1

La selezione dei partecipanti è affidata a cinque personaggi noti nel panorama televisivo e musicale italiano. Tra di loro troviamo Teo Mammucari, noto per il suo spirito ironico e tagliente, e Simona Ventura, veterana dei reality show e talent scout esperta. Accanto a loro ci saranno Mara Maionchi, famosa per il suo orecchio musicale e la sua esperienza nel settore discografico, Sabrina Salerno, icona pop e attrice, e Wanda Nara, personalità televisiva e manager sportiva.

La giuria che avrà il compito di valutare le performance è composta da tre figure altrettanto popolari: Simona Ventura, che svolge un doppio ruolo sia come giudice che come talent scout, Francesco Facchinetti, noto per il suo background musicale e mediatico, e Flavio Insinna, amato conduttore che porta con sé anni di esperienza nel mondo dello spettacolo televisivo.

Come Seguire lo Show

Oltre alla trasmissione in diretta su Rai 1, gli spettatori potranno seguire “L’Acchiappatalenti” in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile anche recuperare le puntate precedenti on demand. Questa opzione offre grande flessibilità per tutti coloro che non possono essere davanti al televisore durante la messa in onda.

Aspettative e Anticipazioni

Con un mix così dinamico di giudici e talent scout, unito al carisma di Milly Carlucci, “L’Acchiappatalenti” si preannuncia come uno dei talent show più seguiti della stagione televisiva 2024. Il format, che punta a scoprire e valorizzare nuovi talenti in diverse aree artistiche e performative, è destinato a creare momenti di grande televisione, discussione nei social e trend topic.

In attesa del debutto del programma, la curiosità attorno agli aspiranti talenti e alle dinamiche tra giudici e partecipanti si fa sempre più intensa. “L’Acchiappatalenti” promette di essere una vetrina eccezionale non solo per i talenti in gara, ma anche per i giudici e talent scout che avranno il compito di guidarli e valutarli. Con tanti elementi di interesse, il venerdì sera su Rai 1 è destinato a diventare un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere.