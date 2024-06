L’Acchiappatalenti, la conclusione tra le critiche sui social: ‘Che vergogna’

Un altro programma Rai, “L’Acchiappatalenti”, è giunto al termine, ma non tutti sui social media hanno apprezzato il lavoro della conduttrice Milly Carlucci e degli autori, accusati di aver creato “uno dei programmi più brutti della televisione italiana”. Nonostante le prime critiche emerse già durante la puntata iniziale, le polemiche non si sono placate nemmeno durante e dopo la finale, che ha visto trionfare Mara Maionchi con le Black Widow e Gina De Boer. Vediamo insieme cosa hanno detto gli utenti su X (ex Twitter).





Non sono mancate frasi piuttosto pesanti sui social media dopo la finale de “L’Acchiappatalenti”. Un utente, ad esempio, ha scritto: “L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci è uno dei più brutti programmi della storia della televisione italiana. Peggio non si può”. Un altro ha commentato: “Resto basito. Come faceva Il Cantante Mascherato a essere peggio del peggio?”. E ancora: “Sul trofeo c’è scritto: ‘Vincitore 2024’ – Ah perché sperano e pensano di riproporlo?”, “La cosa più bella di questa trasmissione è stata l’interruzione per far vedere i 100 metri”, “Provo imbarazzo per loro”. La delusione tra il pubblico di X è palpabile: “Avevamo fatto fatica a capire le regole di L’Acchiappatalenti, c’eravamo quasi riusciti. Ecco che stasera hanno deciso di inventarsene di nuove, una ogni quarto d’ora”, oppure: “Che trasmissione stupida. E la voce di Milly Carlucci insopportabile” e “Archiviamo immediatamente L’Acchiappatalenti e facciamo tornare i programmi con un minimo di criterio…”.

Le critiche non si sono fermate alla conduttrice. Anche Teo Mammucari è stato oggetto di commenti negativi per il suo atteggiamento in diretta: “Ma chi vota Mammucari che è l’antipatia fatta a persona?”, oppure: “Io non sopporto quest’uomo arrogante e spocchioso. Mammucari che questa sia l’ultima volta che ti vedo in un programma”.

Nonostante le polemiche, non sono mancati i momenti di spettacolo. La finale ha visto esibirsi talenti straordinari, tra cui le Black Widow, gruppo musicale che ha conquistato il pubblico e la giuria con una performance mozzafiato. La vittoria di Mara Maionchi con Gina De Boer ha comunque suscitato qualche apprezzamento, sebbene offuscato dalle critiche generali al format.

In conclusione, “L’Acchiappatalenti” si chiude con un bilancio negativo tra il pubblico dei social media, che spera in un ritorno a programmi più tradizionali e con un maggiore criterio nella prossima stagione televisiva.