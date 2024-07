Laura Tedesco, giornalista del ‘Corriere’, trovata senza vita in casa: aveva 46 anni

Laura Tedesco, giornalista del Corriere del Veneto, trovata senza vita nel giorno del suo 46° compleanno. Colleghi e autorità esprimono profondo cordoglio.





In un fulmine a ciel sereno, la mattina di oggi è giunta la devastante notizia della morte di Laura Tedesco, giornalista del Corriere del Veneto. La donna, che avrebbe compiuto 46 anni proprio venerdì 12 luglio, è stata trovata senza vita nel letto di casa sua.

Laura Tedesco, la giornalista trovata morta in casa nel giorno del suo compleanno, aveva già accennato ai suoi colleghi di non sentirsi bene il giorno prima. “Non mi sento molto bene,” aveva detto uscendo dalla redazione del giornale a Verona. Venerdì mattina, non rispondendo alle chiamate e ai messaggi, è scattato l’allarme. A trovarla senza vita sono stati i vigili del fuoco, intervenuti su segnalazione. Per Laura, purtroppo, non c’era più nulla da fare.

Il cordoglio di Luca Zaia

In queste ore, molte persone stanno salutando per l’ultima volta Laura Tedesco, la giornalista scomparsa in circostanze ancora poco chiare. Luca Zaia, presidente del Veneto, è stato tra i primi a ricordare la 46enne.

“Con profonda commozione e tristezza, apprendo della scomparsa di Laura Tedesco, stimata giornalista del Corriere del Veneto, venuta a mancare oggi, nel giorno del suo compleanno. Nata a Montebelluna nel 1978, Laura ha dedicato la sua vita alla professione giornalistica, diventando una voce rispettata e autorevole nel panorama dell’informazione regionale. La sua lunga carriera è stata caratterizzata da un impegno costante; un’integrità ineccepibile e una passione straordinaria per la ricerca della verità. A nome della Regione del Veneto, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia di Laura e a tutti i suoi cari. Un pensiero particolare va anche ai colleghi giornalisti, che oggi perdono non solo una collega ma anche un’amica e una professionista di grande valore”.

La scomparsa di Laura Tedesco lascia un vuoto significativo nel mondo dell’informazione veneta. Conosciuta per la sua dedizione e professionalità, Laura era una figura di riferimento per molti giovani giornalisti. La sua capacità di raccontare i fatti con precisione e sensibilità le aveva guadagnato il rispetto e l’ammirazione di colleghi e lettori.

I funerali di Laura Tedesco si terranno nei prossimi giorni a Montebelluna, sua città natale. La famiglia ha chiesto riservatezza in questo momento di dolore, ma ha espresso gratitudine per le numerose dimostrazioni di affetto e sostegno ricevute.

Una carriera dedicata alla verità

Laura Tedesco ha iniziato la sua carriera giornalistica giovanissima, dimostrando fin da subito una grande passione per la verità e la giustizia. Ha lavorato in diverse redazioni locali prima di approdare al Corriere del Veneto, dove ha saputo distinguersi per la sua capacità di affrontare anche le tematiche più complesse con rigore e umanità.