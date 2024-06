Le Chicche d’uva vincono al primo botto: quanto hanno portato a casa?

Reazione a Catena, puntata del 26 giugno: un viaggio emozionante tra tributi, sfide e tensione all’Ultima Catena





Il tributo a Amedeo Gianfrotta, il regista storico di Reazione a Catena

Pino Insegno apre la puntata di Reazione a Catena del 26 giugno con un pensiero commosso per **Amedeo Gianfrotta**, lo storico regista del programma scomparso prematuramente a causa di un malore. Con un tono deciso e toccante, Insegno rende omaggio a Gianfrotta definendolo non solo un regista ma anche un amico per tutti i membri dello show. Questo tributo è un modo per mostrare gratitudine e affetto nei confronti di una persona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che hanno lavorato con lui. Grazie Amedeo, grazie davvero.

La sfida al femminile tra campionesse e nuove arrivate

La sfida al femminile tra campionesse e nuove arrivate è stata un momento avvincente nella puntata di Reazione a Catena del 26 giugno. Le “Scatenate”, ricercatrici in neuroscienze di Torino, hanno affrontato le “Chicche d’uva”, tre amiche toscane provenienti da San Casciano Val di Pesa. La competizione è stata serrata e le nuove arrivate sono riuscite a superare le campionesse per soltanto una parola, vincendo così l’opportunità di giocarsi un montepremi di 92.000 euro all’Ultima Catena. È stato un confronto che ha dimostrato il talento e la determinazione delle donne coinvolte, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine della sfida.

Un percorso complicato e la sfida finale all’Ultima Catena

Il percorso della puntata del 26 giugno di Reazione a Catena si rivela complicato e pieno di ostacoli per le nuove campionesse. Nonostante abbiano iniziato con una buona partenza, mano a mano che il gioco prosegue, perdono pezzi del montepremi accumulato. Arrivano così all’attesissima sfida finale all’Ultima Catena con soli 11.500 euro. La parola da indovinare inizia con “Pa” e finisce con “A”. Dopo aver comprato il terzo termine, che è “Percorso”, le campionesse danno come soluzione “Parata”. Nonostante non sia la risposta corretta, riescono comunque a portarsi a casa 5.175 euro. Un percorso complicato, ma comunque un risultato dignitoso per le nuove arrivate.

L’episodio del 26 giugno di Reazione a Catena è stato ricco di emozioni e sorprese. Mentre le nuove arrivate hanno dimostrato il loro valore, è stato dedicato un commosso tributo al regista Amedeo Gianfrotta. Ma cosa riserverà il prossimo episodio? Sarà una nuova sfida avvincente o ci saranno altre sorprese in serbo per i telespettatori?