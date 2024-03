Le indagini di Lolita Lobosco 3 su che canale: quanti episodi sono, data ultima puntata

Questo articolo in breve

A partire dal 4 marzo 2024, Rai 1 trasmette la nuova Stagione 3 de Le Indagini di Lolita Lobosco. Luisa Ranieri riveste nuovamente il ruolo del vice questore nella popolare serie televisiva. In poco tempo, Lolita ha guadagnato l’affetto del seguito televisivo di Rai 1, che ha contato un’altissima audience per la fiction. Diretta da Luca Miniero e scritta da Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale, la serie prende spunto dalla collezione di romanzi omonimi di Gabriella Genisi. Nella terza stagione, il vostro personaggio preferito, Lolita, continua nella sua carriera come vice questore e lavora con la squadra mobile della questura di Bari.





Le Indagini di Lolita Lobosco Stagione 3: scopri quanti episodi e la data dell’ultimo

La Stagione 3 de Le Indagini di Lolita Lobosco presenta quattro episodi. Dal 4 Marzo 2024, verranno trasmessi in prima visione. Ciascun lunedì, per circa un mese, gli spettatori di Rai 1 possono immergersi nelle storie del personaggio interpretato da Luisa Ranieri. La prima puntata del 4 marzo è “Volo Pindarico”. La seconda puntata intitolata “Se vuoi morir” va in onda il 11 marzo, mentre la terza “Terrarossa”, il 18 marzo. Conclusivamente, l’ultimo episodio o finale della Stagione 3, nominato “Un brutto affare”, sarà trasmesso il 25 Marzo 2024.

Anticipazioni Le Indagini di Lolita Lobosco Stagione 3: breve riassunto

La narrazione della seconda stagione della serie Rai 1 con Luisa Ranieri si chiude con Lolita che scopre che Angelo Spatafora, il suo grande amore, è implicato nella morte di suo padre. Angelo però, era sotto il ricatto di personaggi criminali. Post confessione, è inserito nel programma di protezione, cambiando nome e stabilimento. Nella terza stagione rinnovata, ci sono nuove indagini di Lolita Lobosco in cantiere. Un personaggio inedito chiamato Leon fa il suo ingresso, interpretato da Daniele Pecci. Leon, ora vedovo, si trasferisce a Bari con le sue tre figlie e apre una galleria d’arte.

Un rapporto speciale si sviluppa tra Leon e Lolita. Leon potrebbe riuscire a far breccia nel cuore dell’amata protagonista, che ha dovuto dire addio ad Angelo. Nel frattempo, Nunzia e Carmela decidono di abbandonare la loro casa per inaugurare un agriturismo a Trifone. Antonio si trova a discutere con Porzia, mentre Lello ha il compito di gestire la paternità di due gemelli. Marietta, d’altro canto, si dedica alla ricerca dell’amore, ignorando completamente le norme sociali.