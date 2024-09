Le nozze tra Veronica Ferraro e Davide Simonetta: Annalisa si esibisce al matrimonio dell’ex

Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono uniti in matrimonio in un evento indimenticabile, durante il quale Annalisa ha emozionato tutti con la sua voce, cantando al matrimonio dell’ex fidanzato.





Il matrimonio tra Veronica Ferraro e Davide Simonetta

Giovedì 12 settembre, Veronica Ferraro e Davide Simonetta hanno celebrato il loro amore in una cerimonia nuziale circondati da amici e familiari. Tra gli ospiti speciali, Chiara Ferragni, migliore amica della sposa, ha ricoperto il ruolo di testimone. Durante il ricevimento, i neo sposi hanno ballato un lento sulle note de La prima cosa bella, interpretato da Annalisa, che ha un legame speciale con Davide: i due in passato sono stati una coppia.

Accompagnando Annalisa, il suo attuale marito si è esibito al pianoforte, creando un’atmosfera emozionante che ha toccato i cuori degli invitati. Presente anche Tananai, che ha intrattenuto gli ospiti con una versione acustica del suo brano Tango, aggiungendo così un tocco di vivacità alla serata.

Le dolci parole di Veronica al marito

Durante la cerimonia, Veronica ha dedicato un toccante messaggio al suo sposo, dichiarando: “Ho sempre detto di essere lontana anni luce dal sole, ma da quando ti conosco ho imparato a vedere con chiarezza, a ridere come mai prima d’ora e a sentirmi amata in modo ineguagliabile”. Le sue parole hanno rivelato anche il desiderio di diventare genitori: “Ci proveremo ancora ad avere un figlio. Spero sia come te, ma se rimarremo soli avrò già vinto tutto”.

Chiara Ferragni ha espresso il suo affetto in un videomessaggio, condiviso da Francesca Ferragni. Le sue toccanti parole hanno messo in luce la profondità del legame tra le due amiche: “Tendiamo a dimenticare cosa fanno o dicono le persone, ma non ci dimentichiamo mai di come ci fanno sentire. In questi 17 anni, tu mi hai fatto sentire al sicuro e a casa. Sei la mia migliore amica, compagna di avventure e spalla su cui contare. Sei una persona unica e da sempre parte della mia famiglia”.

Annalisa e Tananai: performance emozionanti

Annalisa, che aveva condiviso una storia d’amore con Davide Simonetta fino al 2017, ha dimostrato che i legami possono restare forti anche dopo la fine di una relazione romantica. La sua esibizione ha stupito e commosso tutti gli invitati, rendendo omaggio al suo ex con una performance che ha dichiarato il suo affetto e il riconoscimento per un capitolo della sua vita.

Anche Tananai ha contribuito al festeggiamento, faticando a far ballare tutti i presenti con il suo Tango, trasformando la serata in un evento vivace e indimenticabile. La combinazione di questi talenti ha reso le nozze di Veronica e Davide non solo un momento di celebrazione, ma anche un ricordo duraturo per tutti gli partecipanti.

L’unione di Veronica e Davide, celebrata con amore e amicizia, è stata un grande esempio di come le relazioni possano evolvere e rimanere forti nel tempo. La serata ha messo in luce l’importanza del supporto e dell’affetto tra amici, creando un’atmosfera calda e accogliente che riflette l’essenza dell’amore in tutte le sue forme.

ANNALISA ACCOMPAGNATA AL PIANO DA SUO MARITO CANTA UNA CANZONE AL MATRIMONIO DEL SUO EX IO NON CE LA FACCIOOO🥲🥲🥲 pic.twitter.com/rS2qOzpWlx — damiano 🌪️ (@nevesumarte) September 12, 2024