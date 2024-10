Le ragioni della mia scelta: Sonia Bruganelli svela la verità su Paolo Bonolis e confessa: ‘Ho un peso sulla coscienza’

Sonia Bruganelli, figura di spicco nel panorama televisivo italiano, ha finalmente deciso di affrontare pubblicamente le emozioni e le riflessioni legate alla sua recente separazione da Paolo Bonolis. In un’intervista sincera con Mara Venier durante la trasmissione “Domenica In”, Sonia ha condiviso un’introspezione profonda, rivelando come il suo malessere personale sia legato a questa transizione nella sua vita. Avendo recentemente attraversato una fase di cambiamento, ha sentito il bisogno di esplicitare le ragioni che le causano questo stato d’animo.





Nel suo dialogo, Sonia ha fatto riferimento al suo carattere, ammettendo: “In passato ho aggredito perché sentivo la necessità di dimostrare di essere all’altezza del ruolo che ricoprivo”. Ha anche condiviso la sua esperienza di donna in una relazione con un partner di grande successoe, evidenziando la pressione sociale e il giudizio che ha sopportato. Ha rivelato: “Per molti anni, sono stata vista come la donna dominante che gestiva le scelte di Paolo Bonolis. Ma la realtà è ben diversa: lui è un professionista affermato e prende decisioni in piena autonomia”.

Sentimenti e riflessioni di una separazione

Nell’intervista, Sonia Bruganelli ha avuto modo di riflettere sul processo di distacco emotivo dalla sua unione con Paolo Bonolis. Ha descritto come con il passar del tempo una relazione possa evolversi, affermando: “Ci si rende conto che una relazione può non avere più lo stesso slancio iniziale. Ci sono momenti in cui bisogna fare i conti con la realtà e porsi domande sul percorso condiviso”. Sono stati eventi significativi, come la morte del padre, a spingerla a rimanere consapevole della sua individualità e dei sentimenti che provava.

Sonia ha ribadito la sua sincerità con Paolo, sottolineando: “Ho sempre voluto essere onesta con lui, ammettendo di non sentire più gli stessi sentimenti che ci avevano uniti inizialmente. Comprendo quanto possa essere stato difficile per lui accettare questa situazione, ma sono grata per il suo supporto, che continua a essermi di grande aiuto”. Tuttavia, ha espresso disagio riguardo a un post pubblicato da Paolo sui social media, riconoscendo di ritrovarsi in una situazione spiacevole a causa di quella scelta.

Nonostante la fine della relazione, Sonia ha confessato di portare ancora con sé un senso di colpa per la scelta di separarsi: “Sento un grande peso perché ho chiuso un matrimonio senza che ci fossero motivi gravi. Non ci sono state infedeltà o pesantissimi litigi”. Quando si parla di un possibile ritorno, Sonia risponde con ironia: “Se Paolo mi vede, scappa. È fondamentale che io faccia pace con me stessa”.

La conversazione aperta di Sonia Bruganelli non solo chiarisce il suo stato d’animo attuale, ma invita anche a riflettere su temi universali come l’evoluzione delle relazioni e la necessità di affrontare le proprie emozioni. Mentre il pubblico continua a seguire l’evoluzione della sua vita personale, le parole di Sonia servono da spunto per chiunque si trovi ad affrontare situazioni simili.