Il tecnico della Roma, Ivan Juric, dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, esprime un forte senso di responsabilità. “Se sto in silenzio è perché in momenti come questi è fondamentale tornare al lavoro”, afferma Juric, inserendo nel dibattito anche una rapida analisi dei cambi azionati durante la partita. “Le scelte in campo non possono permettersi la mancanza di concentrazione, cosa che abbiamo visto nei primi 30 minuti”, aggiunge.

La Roma, dopo una debacle che l’ha vista capitolare per 5-0 contro la Fiorentina, torna a casa sommersa da critiche e polemiche. Il clima di contestazione coinvolge non solo la squadra ma anche la dirigenza e lo stesso Juric. Quest’ultimo, nel post-partita, si è presentato con un atteggiamento che trasmette reazione e responsabilità, senza cercare giustificazioni per la prestazione deludente. In un atto di contundente presa di coscienza, il tecnico ha subito sostituito due dei suoi titolari, Cristante e Angelino, dopo soli 30 minuti.





Le spiegazioni di Ivan Juric per i cambi in Roma-Fiorentina

La partita di Cristante e Angelino è durata il tempo necessario per mostrare le fragilità della squadra, con due gol incassati nel primo tempo. La decisione di Juric di sostituirli così presto ha sollevato non poche interrogativi. “Ho osservato una mancanza di concentrazione allarmante, una realtà inaccettabile per una squadra come la nostra”, ha dichiarato l’allenatore. Queste parole evidenziano il suo desiderio di scuotere la squadra davanti a una prestazione che, a suo avviso, non meritava giustificazioni.

Il futuro incerto di Juric e la preparazione per Roma-Torino

Nonostante le voci su un eventuale avvicendamento, Juric rimane determinato a non arrendersi. “Non è tempo di parlare di resa”, ha affermato con fermezza. La sconfitta è stata un duro colpo, ma il tecnico ha sottolineato la necessità di tornare al lavoro immediatamente dopo una prestazione così disastrosa. “Abbiamo sempre mostrato solidità, e ciò che è successo questa volta è inaccettabile. È ora di andare a fondo e analizzare cosa è andato storto”, ha continuato Juric, lasciando intendere che le sue scelte di formazione e tattica per il prossimo incontro contro il Torino saranno influenzate da questa esperienza. La Roma ora dovrà affrontare un periodo di introspezione e ripristino della fiducia.