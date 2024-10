Le voci che coinvolgono Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni: Rumor su una nuova frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera dopo Silvio Campara

Recentemente, il mondo del gossip si è infiammato con la notizia di una possibile nuova relazione di Chiara Ferragni. Dopo le incertezze legate alla sua presunta storia con Silvio Campara, emerge un’altra figura: il giovane imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, figlio del noto Marco Tronchetti Provera. A rivelare questa possibile frequentazione è stato Gabriele Parpiglia, giornalista di gossip, che ha condiviso dettagli intriganti riguardo alla vita sentimentale della famosa imprenditrice digitale.





I dettagli del rumor su Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni

In due post distinti su Instagram, Parpiglia ha svelato varie dinamiche legate alla vita privata della Ferragni, delineando anche un quadro dettagliato della fine della presunta relazione con Campara. Nonostante non siano mai stati una coppia consolidata, il loro legame ha suscitato curiosità e speculazioni. Ora, come raccontato dal giornalista, l’attenzione si sposta su Giovanni Tronchetti Provera.

Nel suo secondo post, Parpiglia ha chiarito che la connessione tra i due risale al fatto che i loro figli frequentano la stessa scuola. Giovanni Tronchetti Provera ha tre figli dall’ex moglie, mentre Chiara Ferragni è madre di due bambini avuti con Fedez. L’intesa tra Chiara e Giovanni sembra essere scoccata quando Campara ha deciso di non unirsi a Ferragni per una vacanza in Perù, lasciando la porta aperta a nuove opportunità per lei. La Ferragni ha così iniziato a frequentare luoghi come la Corsica, la Sardegna e Ibiza, dove avrebbe condiviso momenti con il giovane imprenditore.

Il dialogo tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sarebbe intensificato, soprattutto dopo la decisione di Campara di allontanarsi. Parpiglia ha dichiarato che “la Milano bene” confermerebbe la frequentazione dei due, insinuando che il mondo del gossip brulichi di notizie attendibili.